Şenol Güneş: Telafi etmemiz gereken puan kayıpları oldu

Ligdeki inişli çıkışlı grafiğini sonlandırmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda gözler Kayserispor maçına çevirdi.

Galibiyet serisi yakalayarak zirvede kalmak isteyen Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesindeki son toplantısını dün yaptı. Oyuncularına bugünkü maçta neler yapacağını söyleyen deneyimli teknik adamın, Vodafone Park’ın bozuk zeminine rağmen, iyi futbol oynanması gerektiğini söyledi.

Zemin konusunun, Beşiktaş gibi bir takım için bir bahane olmayacağını da sözlerine eklediği öğrenilen Güneş’in “Rakibimiz bize zorluklar çıkarabilecek güçte bir ekip. Öncelikle biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız. Saha şartları ne olursa olsun, mücadelemizi ve isteğimizi o sahaya yansıtmalıyız. Kayserispor’un önemli oyuncuları var. Oyun disiplininden kopmamalıyız” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Ligde artık bir galibiyet serisinin yakalanması gerektiğini de belirten Şenol Güneş’in “Telafi etmemiz gereken puan kayıpları oldu. Milli araya kayıpsız girmeliyiz. Ligde kolay maç yok. Kayserispor karşısında sürekli pas yaparak pozisyon üretmelisiniz. Orta saha hakimiyeti bizde olmalı. Sakin ve sabırlı olmalısınız” diye konuştuğu vurgulandı. (Skorer)