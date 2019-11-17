Şenol Güneş tarihe geçmek istiyor

Ay-Yıldızlılar’daki ikinci dönemini yaşayan teknik direktör Şenol Güneş, birçok ilke imzasını atarken, yeni rekorların da peşine düştü... Milli Takımımız’ı sorunsuz bir şekilde hesap kitap yapmadan elemelerin bitimine bir maç kala EURO 2020 finallerine götüren Güneş, şimdi ise son maçımızda Andorra’yı yenip, Fransa’nın da puan kaybetmesini bekleyerek, bir ilki daha gerçekleştirmenin hayalini kuruyor. Grup elemelerini tarihimizde ilk kez lider olarak bitirme şansını tecrübeli hoca yönetiminde elinde bulunduran Milliler, bunu başarmayı dört gözle bekliyor. Güneş’le 2019 yılında harika bir grafik çizen Milliler, çıktığı 11 maçta tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı, bu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Horozlar’dan 4 puan aldık

Fransa’yı, 8 Haziran 2019’da Konya’da tarihimizde ilk kez yendik, Saint-Denis’te de ilk beraberliğimizi aldık. Son Dünya Kupası şampiyonundan iki maçta tam 4 puan çıkarttık. Daha önce A Milliler’i 2002 Dünya Kupası’na götüren ve üçüncü yapmayı başaran deneyimli teknik adam, EURO 2020 ile birlikte ülkemizi hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası’na götüren ilk teknik adam unvanını da elde etti.