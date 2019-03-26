Şenol Güneş tam 9 yıl sonra!

Türk Milli Takımı, 2010 yılından bu yana hiçbir grup elemesine ikide iki yaparak başlayamamıştı. En son bu başarıya 9 yıl önce Hiddink yönetiminde ulaşan Ay-Yıldızlılar, bu kez Şenol Güneş’le yüzleri güldürdü.

26 Mart 2019, Salı 05:59
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Şenol Güneş tam 9 yıl sonra!

Eskişehir’de konuk ettiği Moldova’yı farklı skorla mağlup ederek gruptaki iddiasını ortaya koyan Türkiye’den müthiş başlangıç... Ay- Yıldızlı ekip, en son 2010 yılında bir eleme grubuna ikide iki yaparak başlamıştı. O dönem takımın başında Guus Hiddink vardı.

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Üst üste Kazakistan ve Belçika’yı mağlup eden Kırmızı-Beyazlılar, bu başarının devamını ise getirememişti. Daha sonraki dönemde Abdullah Avcı ile ikide bir, Fatih Terim’le ikide sıfır, yine Fatih Terim’le iki maçta iki beraberlik elde eden Türk Milli Takımı, 9 yıl aradan sonra Şenol Güneş yönetiminde yüzleri güldürdü.

Önce Arnavutluk’u deplasmanda mağlup eden Ay- Yıldızlılar, bu kez de Moldova’yı mağlup ederek, eleme grubuna ikide iki yaparak başlamış oldu.

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