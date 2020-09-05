Şenol Güneş: Takımda büyük değişiklik yapacağım

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3.Grup yarın akşam oynanacak Sırbistan mücadelesi öncesinde basın toplantısında konuştu. Şenol Güneş, Sırbistan karşısında farklı bir kadro olacağını Macaristan maçında hem oyun hem de sonuç olarak da kötü izlenim bıraktıklarını ifade etti.

"Sırbistan'a karşı farklı bir kadro olacak"

Şenol Güneş, "Kulüp maçları başlamadan milli maçlar başladı. Oyuncularımızın fizik durumlarını görmek için değişiklikler yapmak zorundayız. Perşembe günkü maça göre daha farklı bir kadro olacak Sırbistan'a karşı. Bazı oyuncular sakatlıktan yeni geldi. Üst üste oynayan ve hazır olmayan oyuncular var. Takımda büyük değişiklik yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Üst seviye liglerde 35 oyuncuları var"

Güneş sözlerine, "Macaristan maçı oyun olarak da, sonuç olarak da kötü izlenim bıraktı. Biz böyle bir takım değiliz. 9-10 ay sonra ilk maçımızı oynadık, bazı oyuncular ve takımlar daha diri olabiliyor. Rakibimiz, oyuncu üretebilen bir ülkenin takımı. Aleksic, Başakşehir'de; Ljajic, Beşiktaş'ta, onlar da yetenekli oyuncular. İyi oyuncuları var. Üst seviye liglerde 35 oyuncuları var ve bunların toplam değeri 420 milyon euro. İyi oyuncular bizi bekliyor"şeklinde devam etti

"Hem ülkemizde hem dünyada pandemi atarak devam ediyor. Burada sokağa az insan çıkıyor. Bizde de aynı şey olmalı. Futbol takımları önemli ama sağlık daha önemli. Tüm dünyadaki insanlara sağlık ve mutluluk diliyorum."



