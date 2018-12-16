Şenol Güneş: Şu anda zor bir dönem geçiriyoruz

Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Yüsek tempoda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Fırtına zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyete çok yakında ama oyuna sonradan giren Mustafa Pektemek 90+6'da attığı golle buna izin vermedi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve her iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Güneş'in maç sonu açıklamaları:

"Oyun başında kazanma duygumuz vardı ama sahaya yansıtamadık. Hücumda top tutamadık, geride zaman zaman sıkıntı yaşadık ve hiç beklemedik bir şekilde gol yedik."

"2. yarının başında bu sefer attığımız taçtan gol yedik. Bütün bunlara rağmen oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdi. VAR ile iptal edilen gole kadar coşkumuz iyiydi. Ofsayt diyorlar, görmedim pozisyonu, onunla oyun temposu düştü."

"2. golümüz erken gelse, kazanabileceğimiz bir maçtı. Çok pozisyonumuz var 2. yarıda, atabileceğimiz goller var. Üzgünüz tabii ki, 2 puan kaybettik bu maçta."

"Adriano sakatlıktan döndü, 2. yarıda oyundan düştü. Gökhan, Caner, Lens... Bunlar sakatlık sonrası idman temposu düşük oyunculardı. Yorgun oyuncuların da ne vereceği önemliydi. En dirençli olan Dorukhan'dı. Onun da ağrısı vardı ama maça devam edebildi."

"Hatalarla, doğrularla daha üstün olduğumuzu düşünüyorum. Kalecilere baksak, hangi kaleciyi öne çıkarırsınız?"

Pepe açıklaması

"Şu anda zor bir dönem geçiriyoruz. Kulüpteki her kararı yönetim verir. Oyuncuların mutluluğu ya da mutsuzluğu, kalıp kalmamaları ile ilgili tüm kararları yönetim verecektir."

'Yıldırım Demirören'le görüştüm'

“Ben Beşiktaş’ın teknik direktörüyüm. Yıldırım Demirören’in yanına gitsem ne olur, gitmesem ne olur... Dedikodu yapmayı çok seviyoruz. Yazılan şeylerle ilgili. Gidip konuşmak istedim. Gittim konuştum. Ben Beşiktaş’ın teknik direktörüyüm, karşınıza geldim oraya mı transfer oluyorum yani? Benim mukavelem devam ediyor. Göndermezlerse, gitmem. Ben gittim görüştüm zaten daha önce. Olmayacağını da söyledim. Bugün olur, yarın olur. Bunları bilemiyoruz. Ama ben Beşiktaş’ta çalışıyorum ve katkı yapmaya çalışıyorum. Kaldığım her gün için bunu yapacağım. Taraftarları mutlu etmek istiyorum. Durumumuzdan memnun değiliz. Herkes kendi oyununu iyi oynayacak ve vicdanen rahat olacağız”

'Gidecek oyuncular var'

“Pepe gitti zaten. Gidecekler, gelecekler ekonomik konular. Git deyince gitmiyor, al deyince alınmıyor. Ben sadece bilgiler verdim. Babel de Adriano da iyi oyuncular ama onların da kulüple ilgili konuları var. Şu mevki, bu mevki dediğinizde de bazen olmuyor. Basın toplantısını takımın dışına çok çıkarmak istemiyorum."