Şenol Güneş: Sözleşme uzatma teklifi gelmedi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in bugün saat 14.00’te Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenleyeceği basın toplantısı, “İstifa edecek” yorumlarına neden oldu. Ancak Güneş cephesinden gelen bilgiler bu öngörüyü doğrulamıyor. Milli Takım’la mukavele imzaladıktan sonra kamuoyunda oluşan yanlış algıdan rahatsız olan Güneş, kafalardaki soru işaretlerini giderme amacıyla düzenleyeceği bu toplantıda, yol haritasını netleştirecek. Güneş, Beşiktaş’taki görevini en iyi şekilde son dakikaya kadar yapmaya devam edeceğini, Beşiktaş’ın hala hedeflerinden kopmadığını hatırlatacak. ‘Şampiyonluk zor olsa da Şampiyonlar Ligi için hala en güçlü adaylardan biriyiz” mesajını verecek.

UZATMA TEKLİFİ GELMEDİ Kİ!..

Şenol Güneş, son günlerde “Beşiktaş’ı yüzüstü bırakıp gidiyor” şeklindeki eleştirilere de yanıt verecek. Beşiktaş’ta başkanlık sisteminin geçerli olduğunu ve başkandan habersiz hiçbir adım atılmadığını hatırlatacak. TFF ile yapılan görüşmelerin Fikret Orman’ın bilgisi dahilinde olduğunu aktaracak. Güneş, sezon sonunda sözleşmesinin bittiğini hatırlatıp, kendisine yeni bir mukavele için teklif gelmediğini da vurgulayacak. Güneş, Milli Takım görevinin her şeyden daha önemli olduğunu ve hiçbir hocanın böyle bir göreve sırtını dönemeyeceğini de dile getirecek.

MİLLİ GÖREVDEN ASLA KAÇILMAZ

Avrupa’da başarılı teknik adamların, sezon bitmeden başka takımlarla anlaştığını ve bunun normal karşılandığını aktaracak olan Güneş, “Benim gideceğim takım, kulüp değil. Milli Takım. Hiç kimse milli görevden kaçmamalı. Bir futbolcu Milli Takım’a çağrıldığı zaman nasıl gidiyorsa, biz de engelimiz yoksa koşa koşa gideriz. Kaldı ki ben sözleşme imzalamasam da federasyonun beni görevlendirme yetkisi var” şeklinde mesajlar verecek. (Akşam)