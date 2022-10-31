Şenol Güneş söylemişti! Üç futbolcuyla özel görüşme

Süper Lig 'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş 'ta Şenol Güneş de ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Weghorst ve Cenk Tosun'un 2 golle yıldızlaştığı mücadelede Tayyip Talha'dan da bir gol geldi. Galatasaray derbisi hazırlıklarına ara vermeden başlayan Kara Kartal'da Şenol Güneş, iki futbolcuyla özel görüşme yaptı. İşte detaylar..









Şenol Güneş, Vodafone Park'ta coşkuyla karşılandı

Valerien Ismael’in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş, Vodafone Park’ta coşkuyla karşılandı. Beşiktaş’ın Ümraniyespor’u konuk ettiği karşılaşmanın öncesinde oyuncular ısınmaya çıkarken, Beşiktaş taraftarları teknik direktör Şenol Güneş lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu. Taraftarın çağrısının ardından soyunma odasından yeşil zemine gelen tecrübeli teknik adam, tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamladı. Siyah-beyazlı taraftarlar da Şenol Güneş’e çiçek verdi.

Cenk Tosun ilk kez 11'de

Sezon başında yeniden Beşiktaş’a dönen Cenk Tosun, bu sezon ilk kez ilk 11’de görev yaptı. Beşiktaş’ın sezon başında tekrardan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Cenk Tosun, Ümraniyespor maçına ilk 11’de başladı. Daha önce Valerien Ismael döneminde genellikle karşılaşmanın son anlarında oyuna dahil olan Cenk Tosun, Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından ilk 11’de görev yaptı.

Mert Günok 338 gün sonra ilk 11'de

Siyah-Beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, teknik direktör Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından Ümraniyespor karşılaşmasında ilk 11’de görev yaptı. Beşiktaş’ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, geçtiğimiz sezon Giresunspor ile iç sahada oynanan karşılaşmada çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre formasından uzak kalmıştı. Sakatlığını atlattıktan sonra da ikinci kaleci olarak görev alan Mert Günok, Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinin ardından Ümraniyespor maçına ilk 11’de başladı. Mert Günok, 338 gün sonra resmi bir karşılaşmada görev aldı.









İlk 45 dakikada 3 değişiklik

Şenol Güneş, Ümraniyespor maçının ilk yarısını 2-1 önde bitirmesine rağmen ikinci yarıya üç değişklik yaparak başlamıştı. Tecrübeli teknik adam Rosier, Masuaku ve Dele Alli'yi oyundan alırken Tayfur, Umut ve Redmond'ı sahaya sürmüştü.

Basın toplantısında açıklamıştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada ' Tayfur çok dinamik bir oyuncu. Rosier bugün biraz dağınıktı. Çok beğendiğim bir isim. Masuaku’yu daha iyi bekliyordum ama çıkarmak zorunda kaldım. Umut fena değildi ama hatalar yaptı. Alternatif olarak oynayacak olan oyuncu kendini göstermeli. Rosier’e ben tabanca gibi diyorum normalde. Ama bugün düşük kaldı. Hoca iyi çalıştırmıştır mutlaka ama erken form ve erken düşüş olabiliyor' demişti.









Neşeli antrenman

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanında karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların antrenmanında neşeli görüntüler dikkat çekti. Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş idaresindeki antrenmanda Ümraniyespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular salonda, diğer oyuncular ise sahada çalıştı. Antrenman öncesinde bütün takımı ve teknik ekibi sahada toplayan Şenol Güneş, basın mensuplarını da sahaya çağırarak toplu fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından antrenman başladı.

3 futbolcuyla özel görüşme

Güneş, idman öncesinde Rosier'le, antrenman sırasında Berkay Vardar'la ve çalışmanın son bölümünde de Muleka'yla özel olarak görüştü. Topla yapılan oyunla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Yarı sahada gerçekleşen çift kale maç ve ardından kanat organizasyonuyla devam eden idman, son bölümdeki şut çalışmasıyla tamamlandı. Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal dışında eksik futbolcu bulunmazken, antrenmandaki neşeli görüntüler ise dikkatlerden kaçmadı.

Yarın izin yapacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.