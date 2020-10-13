Şenol Güneş Sırbistan maçı öncesi basın karşısında

Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağımız kritik maç öncesi A Milli Takımımız’da teknik direktör Şenol Güneş, bir futbolcumuzla birlikte soruları yanıtlayacak. Basın toplantısı bu akşam 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.

Ay-Yıldızlılar karşılaşmanın son antrenmanını da saat 18.30’da gerçekleştirecek.