Şenol Güneş Sırbistan maçı öncesi basın karşısında
A Milli Takımımız’da teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu, Sırbistan maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı, bu akşam 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak.
Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağımız kritik maç öncesi A Milli Takımımız’da teknik direktör Şenol Güneş, bir futbolcumuzla birlikte soruları yanıtlayacak. Basın toplantısı bu akşam 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.
Ay-Yıldızlılar karşılaşmanın son antrenmanını da saat 18.30’da gerçekleştirecek.