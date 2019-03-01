Şenol Güneş sinirlendi imzayı attı!

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in millî takıma imza atmasının şaşkınlığı yaşanıyor.

Tecrübeli teknik adam daha önce yaptığı açıklamada, sezon sonuna kadar görevinin başında olduğunu söylemiş hatta “Şartlar o zaman ne gösterir bilemeyiz. Kal derlerse kalabilirim. Bunlar sezon sonunda konuşulacak şeyler, bekleyelim görelim” demişti. Hocanın bütün fikirlerini değiştiren gelişmeler 3-3 berabere biten Fenerbahçe maçından sonra başladı. Derbide 3-0’ın korunamamasında faturanın kendisine kesilmesine ve sosyal medyada istifa etmesi için kampanya başlatılmasına çok sinirlenen 66 yaşındaki teknik adam için bardağı taşıran son damla yönetici Şafak Mahmut Yazıcığolu’nun hareketi oldu. Yazıcığolu’nun sosyal medyadaki “Burası alternatif ya da seçenek olamayacak kadar büyük bir kulüp. Aklı Beşiktaş’ta olmayan kim varsa gidebilir” şeklindeki paylaşımı beğenmesi üzerine Şenol Güneş harekete geçti. (Türkiye Gazetesi)



