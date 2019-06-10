Mircea Lucescu’nun ardından A Milli Takımımız’ın teknik direktörü olan ve Ay- Yıldızlılar’daki ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, şu ana kadar çıktığı 5 maçta 5 galibiyet almayı başardı. Bu seriyi A Milli Takım’da yaşayan ilk hoca olmayı başaran Güneş, son olarak Fransa karşısındaki tarihi galibiyetin baş mimarları arasında yer aldı. Takımını harika bir taktikle maça hazırlayan tecrübeli hoca, futbolcularını överken, vakit kaybetmeden yarın oynayacağımız gruptaki diğer maçımız İzlanda’ya odaklandı. Fransa maçıyla ilgili olarak Güneş, “Güzel bir sinerji vardı, tek yürek olmuştuk. Bu önemli, her alanda olmamız gereken durumdayız. Zaten takımımız umut ve mutluluk vererek yola çıktı. Bugün o mutluluğu yaşıyoruz” dedi.

‘Asıl rakibimiz onlar’

Konuşmasının devamında deneyimli çalıştırıcı, “Fransa’ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik. Fransa büyük bir takım ve futbol ülkesi. Oyuncu üreten ve yıldız oyuncuları olan bir takım. Grupta önemli bir avantaj elde ettik. Asıl şimdi İzlanda maçının önemi çok daha arttı. Bizim gruptaki asıl rakibimiz İzlanda. Bu aldığımız 3 puanla beraber, salı günü deplasmanda da kazanırsak, Euro 2020 yolunda çok önemli bir avantajı elimize geçireceğimizi düşünüyorum. Artık bu galibiyeti unutmalıyız” yorumunda bulundu.