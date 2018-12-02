Şenol Güneş'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

"Eleştiriler başka boyuta geliyor"

3 puan almamız sevindirici. Özellikle yoğun bir seyahatten geldik. Galatasaray için de geeçrli olsa da 1 gün fark var. Bunndan konuşmak istemiyorum ama niye söylüyorum? Çünkü oynamayan oyuncularla ilgili eleştiri yaparken bunu yayıncı kuruluşta başka bir boyuta getiriyorlar.

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"Kazanmamıza kimse söz söylemesin"

Maçtan evvel de Fatih hocayla konuştuk Türk futbolunu... Teknik eleştirilere katılırım ama Lens'in oynaması mucizeydi. Keşke hiç koymasaydım oyuna... Gökhan'ın da hali yoktu. Quaresma ve Medel beklentilerimin altında oynadılar evet. Çok da kaliteli maç olmadı kabul ediyorum ama kazanmamıza da kimse söz söylemesin.

"Birilerini yerinden etmek için yorum yapıyorlar"

İlk yarıda rakibi pek çıkarmadık, ikinci yarıda bunu yapamadık. Uzun top bizim tarzımız değil aam onu da tam beceremedik. Takımın da sıkıntıları var. Teknik konuları konuşalım ama idari anlamda eleştirmeye bu kadar fazla gerek yok. Birilerini yerinden etmek için yorumlar yapılıyor, bunlar gereksiz.

"Kaybedince 'yanlış', kazanınca 'doğru'"

Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Kasımpaşa'nın da çok iyi kadrosu var. Gençlerle başlamayıp, diğerleriyle başlasam ve onlar kötü oynasa diyecekler ki, "Gençleri neden oynatmadı?" Kazanınca "doğru", kaybedince "yanlış" demek olmaz.