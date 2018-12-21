Şenol Güneş: Şampiyonluğu istediğinizi gösterin

2 haftadır ligde berabere kalan Beşiktaş, zirve yarışında yeni bir kayıp daha istemiyor. Beşiktaş, yarın kendisiyle aynı puanda olan (26) Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Teknik direktör Şenol Güneş, taktik-teknik idmanlarının yanı sıra, motivasyon turlarını da hızlandırdı. Öğrencilerinden 90 dakika boyunca disiplinli futbol isteyen Güneş’in, “Şampiyonluk yolu çok uzağımızda değil. Yeter ki istediğinizi gösterin. Biz önümüzdeki engelleri tek tek aşıp, mutlu sona ulaşacağız. Kasımpaşa da bunlardan biri. Son haftalarda yaşadıkları kayıpları bizimle telafi etmek isteyeceklerdir. Önemli olan rakibin durumu değil, bizim neler yapacağımız” dediği öğrenildi.

‘Tempolu oyun yeter’

Kasımpaşa’nın çok tehlikeli bir rakip olduğuna dikkat çeken Beşiktaş’ın teknik patronu, “Maç boyunca kontsantrasyonumuzu bir an olsun kaybetmemeliyiz. Sadece kendi tempolu oyunumuzu oynayalım yeter. Kasımpaşa’yı yenelim ve yeni yıla hep birlikte moralli girelim” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım