Beşiktaş , Süper Lig 'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

Oyun anlayışımıza anlatmaya çalıştık

Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. O zaman şehit vererek bugünlere geldik. Antep bugün çok güzel, modern bir şehir olmuş. Ülkemize hizmette bulunan kimseyi unutmayalım. Bugün bize düşen görev, ülkemize hizmette bulunmak. Kampın olumlu-olumsuz tarafları var. Mevcut oyuncuların performans olarak yükseldiğini düşünüyorum. Oyun anlayışımıza anlatmaya çalıştık.





Saiss Adana Demir maçında yok

Saiss'ın sakatlığı devam ediyor. Perşembe-cuma dönüş yapabilir takıma, öyle umut ediyorum. Bu maç ve Adana Demispor maçında olmayacak. Gaziantep iyi bir takım. İyi bir hocaları. Zor bir dönem iki taraf için de. Kritik bir maç oynayacağız.

Her maçı kazanmak zorundayız

Umarım güzel maç olur. Biz her maçı kazanmak zorundayız. İnşallah güzel oynayıp 3 puanla ayrılırız. 5 oyuncu değiştirme hakkı verilen bu oyunda, kimin girip çıktığına çok takılmamak lazım. Oyun içindeki senaryoya göre değişebiliyor. Bütün oyuncular bizim.

Dünya Kupası çeyrek finalindeki ilk Arap takımı: Fas