Şenol Güneş: Rize son şansımız

Şenol Güneş, Ç.Rize maçı futbolcularını motive ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü idman öncesi takımla bir toplantı yaparak, "Ligde ilk iki iddiamızın sürmesi için kazanmamız gereken bir maç. Asla hata yapmanızı istemiyorum" dedi.

PUAN KAYBETME LİMİTİMİZ YOK

Çaykur Rize maçının kendileri için son şans olduğunu futbolcularına söyleyen Şenol Güneş, "Artık puan kaybetme limitimiz yok. Biz maçları kazanırken rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Kendinizi 3 puana odaklayın" dedi..

HER ŞEYİNİZİ ORTAYA KOYMALISINIZ

Rakiplerinin 2. yarıda aldığı flaş sonuçlarla kendisini kanıtladığını söyleyen Güneş, "Zor bir rakiple oynayacağız. Ancak deplasmanda da olsa kazanmamız şart. Bu maçta her şeyinizi ortaya koyarak mücadele etmenizi istiyorum" diye konuştu. (Takvim)