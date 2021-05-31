A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Gine ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, "Rıdvan Yılmaz'ın sakinliğinde bir sorun yok, zaten kendine güveni olan bir oyuncu. Geçen maç o rahatlığı bulamadı. Bugün tekrar oynatmak istedim. Bu karşılaşmalarda daha az oynayan oyuncuları oynatmak istedik. Ön hazırlık gibi bir dönem oldu. Bir kadro açıklayacağız."

"Bu maçlara bakarak 'İtalya maçının kadrosu' demek doğru değil. Güzel bir oyunla kazanmak istiyoruz. Bugün daha iyi olmasını istiyorum. Rakibin de yetenekli oyuncuları var. İnşallah güzel bir maç olur, sağlıklı şekilde bitiririz." ifadelerini kullandı.