Şenol Güneş: Rezillik olabilirdi

A Milli Takımımız’ın teknik direktörü Şenol Güneş, Andorra karşısında son anlarda gelen galibiyetten dolayı mutluydu.

Tecrübeli hoca şunları söyledi: “Futbol enteresan bir oyun, herkesin bir değer yargısı olacaktır. Onun için sürprizlere açık beklenmedik şeyler olabiliyor. İstanbul’da uzun bir aradan sonra milli takım olarak sahaya çıktık. Taraftarlar stadı doldurdu. Emre’nin hem doğum günü hem de 100. maçıydı. Onu da bir kez daha tebrik ediyorum. Andorra ile ilgili çalıştıklarımızı sahaya yansıttık ama sonuçlandırmada sıkıntılar yaşadık. Oyun üstünlüğü zaten bizdeydi. Ancak oyun akıcılığı ve hızı konusunda sorunlar yaşadık. Atak sayımız çoktu ve farklı bir galibiyet bekliyordum. Rakip tek yönlü bir oyun oynadı, alan ve zaman da bırakmak istemediler.”

‘Eksi ve artıları biliyoruz’

“Bu mücadelede ilk golü erken bulabilseydik tarihi bir farklı yakalayabilirdik, aynı zamanda tarihi bir rezillik de yaşayabilirdik. Oyuncuların karakteri ve gayretine güveniyorum. Maçı kazanmak için oldukça fazla pozisyonumuz vardı. Zor bir galibiyet oldu ama nihayetinde kazandık ve eksiklerimiz ile artılarımızı da biliyoruz. Futbolcuların emeklerine teşekkür ediyoruz ve bir sonraki maça bakacağız. Takımda şu an Okay zaten sakat. Dorukhan ve Nazım idmanlara başladı. Son durumlara bakıp, bir karar vereceğiz.”