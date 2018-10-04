Şenol Güneş, rekorunu geliştirecek

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa’da 34. karşılaşmasını bugün yapacak. Siyah- Beyazlı ekiple Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör olan Güneş, Malmö karşılaşmasında bir kez daha takımının başında bulunacak ve rekorunu 34 müsabakaya yükseltecek. Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Kartal’da hedef 52.zafer

Siyah-Beyazlılar, Malmö karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 110. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 109 maç yapan Kara Kartal; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 129 gol gördü. Şenol Güneş ve öğrencileri, bu akşamki mücadeleye 52. zafer için çıkacak.

Malmö’yle bugün 5.kapışma

Beşiktaş, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İsveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü. Beşiktaş, bugünkü rakibi Malmö ile daha önce 4 kez karşılaştı. Kartal, bu maçlarda Malmö’yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, Siyah-Beyazlı ekip 2 defa da mağlup oldu. Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 7 gol yedi