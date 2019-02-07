Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş’tan ayrılıp, ayrılmayacağı adeta yılan hikayesine dönen Ricardo Quaresma’nın menajerleri Çin ve ABD’de kulüp arayışlarına devam ediyor. Portekizli oyuncunun durumuyla ilgili görüşmeleri yürüten 2. Başkan Serdal Adalı özel işleri nedeniyle ABD’ye giderken, yönetim kurulu şimdilik Quaresma kalacak gibi hareket etme kararı aldı.

Tecrübeli oyuncuyla görüşen Teknik Direktör Şenol Güneş’in ise “Burada kalıyormuş gibi antrenmanlarını aksatmaman çok güzel. Fakat geleceğinle ilgili kararı bir an önce vermelisin. Ben senin takımda kalmanı çok isterim. Ama daha önemli olan senin de takımda kalmak istemen” diye konuştuğu iddia edildi.

‘Çok katkı yapar’

Siyah-beyazlı yönetime gideceği ülkeyle ilgili henüz hiçbir şey söylemeyen Ricardo Quaresma’nın ise sadece serbest kalmak istediği vurgulandı. Bu konuda yönetimle de konuşan teknik patron Şenol Güneş’in, “Burak Yılmaz ve Kagawa’nın olduğu bir dönemde, Quaresma bize daha çok katkı sağlayacaktır. Eğer gidecekse bu sorun bir an önce çözülmeli. Kalacaksa hem benim hem de takım için çok daha iyi olur. Kaldığında ise kafası rahat olmalı. O zaman bize katkı sağlayabilir” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Öte yandan Quaresma’nın da istediği gibi bir teklif gelmemesi halinde en kötü ihtimalle sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kalmaya sıcak baktığı vurgulandı. Cezası nedeniyle Bursa’ya karşı da forma giyemeyecek deneyimli futbolcunun her an oynayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildidi.

ABD’de transfer haftaya başlıyor

Ricardo Quaresma’nın aklındaki seçeneklerden Amerika Birleşik Devletleri’nde resmi transfer dönemi 13 Şubat’ta başlayacak. MLS’de yeni sezon ise 2 Mart’ta perdesini açacak. Portekizli oyuncunun bir süredir görüşme halinde olduğu Çin’de transfer 28 Şubat’ta sona erecek. Quaresma, ABD veya Çin’den bir kulüple anlaşırsa kısa süre içinde Beşiktaş’a veda etmek zorunda kalacak.