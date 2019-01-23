Şenol Güneş: Quaresma ayrılmak istiyorsa gidebilir

Ara transfer döneminde takımın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel’i İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a gönderen Siyah-Beyazlılar, kulübün bir diğer önemli ismiyle daha yol ayrımına gelmişti. Kara Kartal’da üst üste 4. sezonunu yaşayan Ricardo Quaresma, Beşiktaş’ın yaşadığı mali problemleri göz önünde bulundurarak bu konuda takıma yardımcı olabilmek için sözleşmesini fesh etme teklifinde bulunmuştu. Kara Kartal’dan yıllık 2 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki futbolcunun Siyah- Beyazlılar’daki geleceği, belirsizliğini koruyor... Kara Kartal’daki durumu Başkan Fikret Orman’la yapacağı görüşme sonrasında kesin olarak belli olacak deneyimli oyuncuyla ilgili teknik direktör Şenol Güneş de görüş belirtti.

Güneş’in şartı belli...

Ricardo Quaresma’dan gelen bu flaş talebin ardından konuyu teknik direktör Şenol Güneş’le paylaşan yönetimin, tecrübeli isimden, “Ricardo’dan memnunum. Çok iyi çalışıyor. Zaman zaman disiplin konusunda sıkıntı yaşadığı oluyor. Ancak her defasında yaptığı yanlışı görüp özür diliyor. Bizimle devam etmesini isterim. Ancak ayrılma kararı varsa gidebilir. Karar kendisinin” dediği bildirildi. Ryan Babel’in ayrılmasının ardından Hollandalı futbolcunun boşluğunu; takımdaki isimlerden doldurma kararı alan Güneş’in, ek olarak Quaresma da giderse yönetimden yeni bir sol kanat alınmasını istediği bildirildi.

Orhan Yıldırım