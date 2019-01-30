Şenol Güneş: Quaresma %90 gitti!

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe ile Tolgay Arslan konusunda anlaşma sağlanmış. Ben Şener ve Alper'den ikisini de tercih ederim ama oyuncuların anlaşmaları var tabi. Quaresma yüzde 90 takımdan ayrılacak gibi. Yerine o kalitede kimi alacağız? Vida ilgili ilk kez dün bir şeyler oldu. Ama takımda kalacak gibi duruyor. Ne olacağı belli olmuyor. Bu saatten sonra alacağımız oyuncunun da doğru olacağını düşünmüyorum.

Quaresma'nın kendisi gitmek istedi. Öyle olunca ben de kal demedim. İpler kopma noktasına gelmiş. Maddi sıkıntılar vardı sanırım. Ailesi de gitmek istemiş. Sonra da kulübe ihtar çekmiş.

Babel ve Quaresma'nın gidişiyle farklı bir oyun oynamak zorunda kalacağız. Ljajic'ten daha fazla katkı gelmesi gerekiyor. Henüz istediğim seviyede oynamıyor.

Yönetim bana sözleşme uzatmak istediklerini söyledi ama resmi bir teklif almadım. Yeni sözleşme konusunda herhangi bir konuşma da geçmedi.