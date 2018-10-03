Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Malmö ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında Şenol Güneş önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Eleme maçlarında mağlubiyeti olmayan, ligde de olumlu sonuçlar almaya çalışan bir takım Malmö. Takım oyununu iyi oynayan, bütün sistemlere geçiş yapabilen bir takımla oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz, kendimizi de güçlü hissediyoruz."

"İyi oyuncularımızın kalitesini, futbola hizmetlerini biliyoruz ama karşımızdaki takım da sıradan bir takım değil. Kendi adımıza her kulvarda kazanmak için oynuyoruz. İyi oyuncularımızdan da başarı bekliyoruz."

"Pepe'yi büyük ihtimalle kullanacağım, Quaresma ile ilgili henüz bir karar vermedim. Rakibin durumuna göre, oyuncuların sağlık durumlarına göre kesin bir karar vereceğim."

"Fenerbahçe maçını Pazartesi oynadık, o da Pazar olabilirdi. Aynı hafta, Galatasaray maçının olduğu hafta, biz Perşembe oynuyoruz ve Galatasaray maçını Pazar günü oynuyoruz, Fenerbahçe aynı gün oynuyor bizimle, onlar Pazartesi oynuyor. Çok sağlıklı değil."