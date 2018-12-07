Beşiktaş’ın problemleri yıldızları Pepe ve Babel için karar verildi. Son zamanlarda sıkıntı çıkaran iki yıldız oyuncu da ocak ayında takımdan gönderilecek. Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta boyunca iki oyuncu için sürekli görüş alışverişinde bulundu.

Şenol Güneş’in takıma olan aidiyet duygularının kalmaması sebebiyle Pepe ile Babel’i kadroda tutmak istemediğini Başkan Orman’a ilettiği öğrenildi. Pepe’nin alacakları için TFF’ye başvurması üzerine Ankaragücü maçı öncesi yedek kalacağını öğrenince isyan etmesi bardağı taşırmıştı. Bunun üzerine Portekizli yıldız kadro dışı bırakılmıştı. Pepe’nin ilk yarının sonuna kadar forma giymeyeceği de gelen bilgiler arasında. Babel de sözleşmesine zam isteyince yönetimi zor durumda bırakmış, yönetimin teklifini beğenmeyince de sahada isteksiz oynamaya başlamıştı.

Flamengo devrede

Yetmezmiş gibi sosyal medyada bir taraftara hakaret eden, üstelik Başakşehir maçı devre arasında Şenol Güneş’e “Sen futbolu bilmiyorsun” diye bağıran Hollandalı yıldızın affedilmesi de mümkün görünmüyor. Öte yandan Babel’in siyah-beyazlı takımda yaşadığı problemler üzerine Flamengo yöneticileri devreye girdi. Beşiktaş, Babel için 4 milyon avro bonservis bedeli talep ederken, iki tarafın yakın zamanda masaya oturacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Pepe için de Porto’nun yanı sıra Arap ve Çin kulüpleri sıraya girmiş durumda. Siyah-beyazlı yönetimin Portekizli stoper için 1 milyon avro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Eğer siyahbeyazlılar yıllık 5 milyon avro kazanan Pepe’yi elden çıkarabilirse ara transfer döneminde derin nefes alacak ve yeni takviyeler için de elinde büyük bir koz olacak. (Akşam)