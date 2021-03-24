Şenol Güneş: Oyunun gereği neyse onu yaptık, havaya da girmedik

Şenol Güneş'in maç sonu değerlendirmeleri şu şekilde:

Halkımızın dualarıyla sahaya çıktık. Güzel bir maç oldu. Çok önemli bir maçtı. Kazanmak da çok önemli. Oyunun gereği neyse onu yaptık, havaya da girmedik. Rakip teknik ve çabuktu, biz de onların bu oyununu bozmaya yönelik oynadık ve bunu başardık.

Yediğimiz iki golle ilgili kendimizi sorgulayıp bir daha olmaması için çalışacağız. Pandemi döneminde maçların ne olacağı belli olmaz.





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