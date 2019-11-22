Şenol Güneş: Oyunculara ve antrenörlere vergi koyun

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda futbolun ekonomik yönü hakkında konuştu. Şenol Güneş, "Ekonomi işi bozar. Para yokken futbolu keyifle oynuyorduk. Bizim milli takımda yapmaya çalıştığımız şey bu. Futbolu zenginleştirmek lazım. Değer size para getirir ama para size değer kazandırmaz. Yeni neslin iyi olduğunu düşünüyorum. Bozacak olan yine bu. Hak ettiğiniz bir değer varsa, kontrol etme bakımından yönetimlere ihtiyaç var. Ülkemizde rakamlar büyük. Oyunculara ve antrenörlere vergi koyun. Herkes rahatlasın. Bireylerde vergi verdiği için kendisini sorumlu hissetsin. Üretimde sıkıntı var. Yeni nesil oyuncular üretebilmek ve geliştirebilmek için akademi dediğimiz fabrikaları yapmak zorundayız. Bu rakamları toparlayacak bir sisteme geçmemiz gerekiyor.