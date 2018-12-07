Şenol Güneş: Oyun tatmin edici değildi, beklentimin altındaydı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bugün oyun tatmin edici değildi, beklentimin altındaydı." dedi.

İstedikleri oyuna sahaya yansıtamadıklarını belirten Güneş, "Oyun başında adaptasyon sorunu vardı ama onun dışında oyuna hakim olsak bile zaman zaman, düşündüğümüz oyun değildi. Daha etkili ataklar yapmamız gereken bir rakiple oynadık. Rakip tabii ki kapanıp kontraya çıkmaya çalışacaktı." dedi.

Oyun olarak tatmin olmadığını ve beklentilerinin karşılanmadığını belirten deneyim hoca, "Bugün hücuma çıkışta daha az top kaybı yapmalıydık, az pozisyon ürettik. Son bölümde dikkatsizce, gidip gelen oyunda çıkarken pozisyon verdik. Daha soğukkanlı oyun kuracakken sıkıntı yaşadık. Bugün oyun tatmin edici değildi, beklentimin altındaydı." ifadelerini kullandı.

Elindeki oyuncuların her şeyi ortaya koymaları gerektiğini ifade eden Güneş, "Maç öncesi kazanma hırsı iyiydi ama bunu sahaya yansıtamadık. Fazla pozisyon bulacağımız maçta az pozisyon bulup son anda şans verdik onlara, gol de yiyebilirdik, kötü bir skor bizim için. Bu maçtan sıyrılıp Malmö maçına hazırlanacağız. Elimizdeki oyuncular artık her şeyi ortaya koyacaklar. Perşembe günü ilk maçı oynayalım, diğerlerine bakarız." diye konuştu.