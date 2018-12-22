Şenol Güneş: Olumsuz taraflarımız çok fazlaydı

Beşiktaş Kasımpaşa karşısında darmadağın olurken Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş mücadeleyi değerlendirdi.

Şenol Güneş'in yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

26 puan bizim için düşündüğümüzün çok altında... Bugün oyun olarak olumsuz taraflarımız çok fazlaydı. Rakip geldiğinde ataklarını bitirebildi, biz bunu yapamadık. Golü bulduk ardından 2-2 de yapabilirdik ama sonra penaltı ve 3-1 olunca inanç da azaldı.

Ligin ilk yarısındaki olumsuz skorları aşabilmek için çok çalışmamız lazım. Dağınık oynadık, beklediğimizden az puan aldık. Çok hata yapınca da maçları kazanma şansınız çok az olur.

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