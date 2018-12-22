Şenol Güneş: Olumsuz taraflarımız çok fazlaydı

Beşiktaş'ta farklı Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş 90 dakikayı değerlendirdi.

22 Aralık 2018, Cumartesi 21:34 Son Güncelleme:
- A +
Şenol Güneş: Olumsuz taraflarımız çok fazlaydı

Beşiktaş Kasımpaşa karşısında darmadağın olurken Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş mücadeleyi değerlendirdi.

Şenol Güneş'in yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

26 puan bizim için düşündüğümüzün çok altında... Bugün oyun olarak olumsuz taraflarımız çok fazlaydı. Rakip geldiğinde ataklarını bitirebildi, biz bunu yapamadık. Golü bulduk ardından 2-2 de yapabilirdik ama sonra penaltı ve 3-1 olunca inanç da azaldı.

Ligin ilk yarısındaki olumsuz skorları aşabilmek için çok çalışmamız lazım. Dağınık oynadık, beklediğimizden az puan aldık. Çok hata yapınca da maçları kazanma şansınız çok az olur.

Bu haberi de okudularBeşiktaş'ta Adriano şoku


System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.