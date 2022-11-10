Şenol Güneş olay açıklama: Dayak yedim, artistlik dediler...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Brand Week Istanbul’da Spor Kültürünü Resetlemek başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Güneş; Valerien Ismael, Beşiktaş'a transferi, milli takım ve son derbide yüzüne gelen topla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.









"NEREYE GİDEYİM?"

"Milli takımdan ayrıldıktan sonra çalışabilirdim ya da biraz uzak kalabilirdim. İnsanlardan uzak kalıp kendimi dinlemeye çalıştım. Dağlarda, yaylalarda kendimi dinledim. İsmimiz marka mı, bilemem. Trabzon'a gidiyorum, 'Trabzonspor için geldi' diyorlar. İstanbul'a geliyorum 'Beşiktaş için geldi' diyorlar. Nereye gideyim?"

Kadına şiddet konusuna da değinen Şenol Güneş, "Kadına kalkan eller kırılsın. Eşim var, iki kızım var, torunlarım var. Kadına kalkan eller kırılsın. Şiddete uğrayanları çok iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.





"BEŞİKTAŞ'A GELİRKEN KORKUM VARDI"

Beşiktaş'a gelirken korkum vardı. Bu sevgiyi kaybederim korkusu vardı. İlk maçta, çölün suya kavuşması gibi bir duygu hissettim. Kendilerine teşekkür ederim. Beşiktaş, Fenerbahçe , Galatasaray , Trabzonspor gibi takımlarda futbola ortak değer veren herkese bunlar yapılmalı. Aynı geminin içerisindeyiz.









"BURAYI KAPATIP GİDELİM"

"Oyuncularıma da geldiğim anda şunu söyledim; sizin bir çizginiz var, eğer bu çizgide kalmaya devam edecekseniz burayı kapatıp gidelim. Ama bunun üzerine bir şey yaparsak hepimiz yükseleceğiz. Geçmiş başarılar gurur verir ama önemli olan yeni başarılar yakalamaktır. Beşiktaş taraftarı başarılara layık. Onların, bana olan sevgisini asla unutmayacağım.





"ISMAEL GİTMEK ZORUNDA KALDI"

Şartlar itibarıyla Valerien Ismael gitmek zorunda kaldı, onun da çok katkıları oldu. Ben asla hocayı suçlamıyorum, durum tespiti yapıyorum. Ben elimdeki malzemeyi kullanarak tespit yaparım ve bunu da kamuoyu ile paylaşmak isterim.





DAYAK YEDİM 'ARTİSTİK YAPTI' DENİYOR"

"Kadına kalkan eller kırılsın. Eşim var, iki kızım var, torunlarım var. Kadına kalkan eller kırılsın. Şiddete uğrayanları çok iyi anlıyorum. Dayak yedim, 'Artistlik yaptı' deniyor. Yüzüme top geldi, 'Numara yaptı' deniyor. Ne numarası yaptım? Allah'tan düşmedim, bir de düşsem yandım."

"Milli Takım'da göreve ilk başladığımda ilgi duyulmayan bir takım vardı. Bu durum giderek değişti ve "Bizim Çocuklar" seviyesine kadar geldi. Sponsorlar arttı. Ama şimdi yine sponsorlar uzaklaşıyor."

"MİLLİ TAKIMI BIRAKIP GİTMEDİM"

Milli Takım'dan ayrılması hakkında Şenol Güneş: "Bırakıp gitmedim. Gitmem gerektiğini de biliyorum, kalmam gerektiğini de biliyorum. Başkanın kendisine söylemiştim." dedi.





"TRABZONSPOR'DAN ASLA VAZGEÇMEM"

Trabzonluyum, orada büyüdüm. Kızanlar oldu. 'Stadın ismi değişsin' diyorlar. İsmi ben koymadım. Trabzonspor'dan asla vazgeçmem ama Trabzonspor'dan aldığım değerleri hayata geçiren bir insanım.

"BİLGİ ORTA GİBİDİR"

"Bilgi alışveriş işidir. Tek başına bir şey ifade etmez. Tıpkı orta gibi... Orta içeriye gelir ama kimse vuramazsa kimse yoksa, önemi yok. Size haksızlık yapanlar 'Ben anlamadım' diyor, kelime oyunu yapıyor. Onları umursamayın. Ayrık otlarını ayıklayın.

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