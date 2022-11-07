Şenol Güneş neşteri vurdu! 2 ayrılık

Spor Toto Süper Lig 'in 13. haftasında Şenol Güneş yönetiminde ezeli rakibi Galatasaray ’a 2-1 yenilerek, zirve yarışında yara alan Beşiktaş ’ta savunma hattı sınıfta kaldı. Stoperler başta olmak üzere siyah-beyazlı defans oyuncularının dev maçtaki olumsuz performansı deneyimli teknik adamı hayal kırıklığına uğrattı.









'BUNLARIN HEPSİ DEĞİŞECEK'

Derbinin ardından savunmadaki performansı eleştiren Güneş şöyle konuştu: "Savunmada, birebirlerde alan ve oyuncu markajına geçmemiz gereken anlar vardı. Çok top kaybı yaptık. Rakip de kendi sahasında oynama avantajını kullandı. Ben daha üstün bir oyun bekliyordum bizden, olmadı. Geçen maçta da, bu maçta da savunma sıkıntısı vardı. Takımın blok olarak gidip gelmesi gerekiyor. Bazen çok geride kaldık. Rakip sahaya çıkınca daha etkili oluyoruz. Bizde o tip oyuncular var. Savunmaya çekilince rakibin işi kolaylaşıyor. Bunların hepsi değişecek."

TAKIMDAKİ GELECEKLERİ BELİRLENECEK

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda çarşamba günü TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor’u konuk edecek. Kartal pazar günü ise yine Vodafone Park’ta Antalyaspor’la çok kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Bu müsabakalar siyah-beyazlı bazı savunma oyuncularının takımdaki geleceğini de belirleyecek.





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TÜM YEDEKLER ŞANS BULACAK

Teknik Direktör Şenol Güneş, Serik Belediyespor maçında as oyuncuları dinlendirerek, yedeklere forma verecek. Ziraat Türkiye Kupası randevusunda kaleyi Ersin’e teslim edecek olan siyah-beyazlı hoca; Welinton, Necip, Dele Alli, Emrecan, Kerem, Montero, Tayfur, Muleka, Atiba ve Redmond’a ilk 11’de şans tanıyacak. Weghorst, Cenk Tosun, Saiss, Tayyip Talha, Gedson, Salih, Nkoudou ve Josef yedek bekleyecek.

SAVUNMAYA STOPER TAKVİYESİ

Savunmaya en az bir stoper takviyesi yapmayı düşünen Teknik Direktör Şenol Güneş, Serik Belediyespor ve Antalyaspor’la oynanacak karşılaşmalardan sonra kesin kararını verecek. Bu maçlarda olumsuz performans sergileyen oyuncuların forma şanslarının bir hayli azalacağı ifade edildi. Hatta ara transferde bu oyuncularla yolların ayrılmasının bile gündeme gelebileceği ileri sürüldü.





WELINTON VE MONTERO YOLCU

Kartal’da teknik heyetin raporuna göre Welinton ve Montero’nun devre arasında takımdan ayrılabilecekleri öğrenildi. Welinton’un bonservisle birlikte bazı İspanyol kulüpleriyle temasta olan Montero’nun ise kiralık olarak gidebileceği kaydedildi.

ANTALYA KAMPINDA YÜKLEME YAPILACAK

Beşiktaş, Antalyaspor’la 13 Kasım’da oynayacağı maçtan sonra Dünya Kupası nedeniyle lige ara verileceği için 10 günlük izne çıkacak. Sonrasında BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanacak siyah-beyazlı takım, 5 Aralık’a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Kartal, 5-18 Aralık’ta Antalya’da kamp gerçekleştirecek. Teknik Direktör Şenol Güneş kampta takıma yükleme yapacak. Galatasaray derbisinden sonra fiziksel sorunların altını çizen Güneş iki haftalık kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalara ağırlık verecek.

SAKATLARIN ARKASI GELMİYOR

Kartal’da sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. Siyah-beyazlı takımda son olarak Arthur Masuaku, Valentin Rosier ve Umut Meraş sakatlandı. Galatasaray derbisinden önce yapılan taktik antrenmanda sağ dizinde problem yaşayan Masuaku dev randevuyu kaçırdı. Rosier ise arka adalesinden sakatlanarak derbinin 40. dakikasında yerini Tayfur’a bırakmak zorunda kaldı. Yine adale sorunu yaşayan Umut Meraş da 70’te sahayı terk etti.

Beşiktaş’ta sezon başından bu yana birçok oyuncu sakatlık sorunu yaşadı. Hazırlık kampında sakatlanan Josef dizinden ameliyat olurken, Ghezzal iki ağır sakatlık geçirdi. Takımın en önemli isimlerinden olan Cezayirli yıldız tam 8 maçta forma giyemedi. Kartal’ın sakatlık geçiren diğer oyuncuları Atiba, Saiss, Emrecan, Dele Alli, Nkoudou ve Redmond oldu.