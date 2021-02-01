Türkiye'nin yetiştirdiği pek çok başarılı futbolcu kariyerlerinin ilerleyen evresinde başarılı takımları çalıştırdılar. Bu kişiler futbolda gösterdikleri başarıları teknik adam olarak da gösterdiler. Şenol Güneş de Türk futboluna önemli hizmetler veren bir spor adamıdır. Yıllarca futbol hayatında kaleci olarak görev yapan Şenol Güneş, A Milli Takımı çalıştırıp 2002 Dünya kupasında A Milli Takım ile yarı finale kadar çıkarak büyük bir başarı yakalamıştır. Başarılı spor adamı Şenol Güneş'i çoğu kişi Milli Takım2ın efsane teknik direktörü olarak bilinmektedir.

Şenol Güneş nereli?

Geçmiş yılların başarılı futbolcusu Şenol Güneş yeni dönemde teknik direktör olarak görev yapıyor. Eski milli takım futbolcusu olan Şenol Güneş 1 Haziran 1952 yılında Trabzon ilinde dünyaya geldi. Karadenizli olan Şenol Güneş uzun yıllar Trabzon'da yaşadı. Başarılı spor adamı Şenol Güneş Trabzonspor 'da da forma giydi.

Şenol Güneş kaç yaşında?

Karadeniz'in Türk sporuna kazandırdığı önemli isimlerden olan Şenol Güneş 1 Haziran 1952 yılında Trabzon ilinde dünyaya geldi Hem futbol hem de teknik adamlık kariyerinde başarılı çalışmalara imza atan Şenol Güneş 68 yaşındadır.

Şenol Güneş hangi takımlarda oynadı?

Türk sporunda önemli başarılara imza atan Şenol Güneş futbola Akçaabat Sebatspor'da başlamıştır. Şenol Güneş neredeyse 15 yıl Trabzonspor futbol takımında kalecilik yaptı. Şenol Güneş 1974 yılında Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkarmayı başladı. Şenol Güneş kariyerinin en parlak zamanlarını Trabzonspor'da yaşadı. Buna göre Şenol Güneş 1975- 1984 yılları arasında Trabzonspor'a altı şampiyonluk yaşattı.

Başarılı spor adamı Şenol Güneş 1978- 1979 futbol sezonunda 1110 dakika gol yemeyerek Türkiye rekoru kırdı. Bunun yanı sıra dünyada da bu rekor ile 17. olmayı başardı. Şenol Güneş 1987 yılı itibari ile futbolu bıraktı.

2021'de hangi takımda teknik direktör?

Türkiye Futbol Federasyonu kapsamında pek çok takımda teknik adam olarak görev yapan Şenol Güneş 1 Haziran 2019 yılında yaptığı anlaşma ile birlikte 4 yıl boyunca Türkiye A Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmak üzere anlaşmaya imza attı. Şenol Güneş futbol kariyerinin ardından teknik kariyerinde de başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Şenol Güneş'in maaşı ne kadar?

Günümüzde teknik direktör maaşları her zaman çok gündemde olmuştur. Özellikle de milli takımı çalıştıran teknik direktörlerin aldığı maaşlar merak ediliyor. Şenol Güneş A Milli Takım teknik direktörü olarak yeni sezonda imza attı. Şenol Güneş'in bu görev için 3.2 milyon euro kadar maaş aldığı belirtildi.

Şenol Güneş'in futbol kariyeri

Karadeniz'den Türk futboluna kazandırılan Şenol Güneş 1968 yılında Akçaabat Sebatspor ile futbola başladı. 1969- 1970 tarihleri arasında alt yapı kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Şenol Güneş 1972-1987 Yılları arasında Trabzonspor futbol takımında kaleci olarak görev aldı. Şenol Güneş'in milli takım kariyeri 1975 yılında başladı. 1975 yılında U-21 milli takımında görev alan Şenol Güneş 1976 ve 1987 yıllarında A Milli Takımında görev aldı.

Şenol Güneş'in A Milli Takım kariyeri

Türkiye'nin başarılı teknik adamlarından Şenol Güneş 1986 yılında Trabzonspor'da teknik direktörlük kariyerine başladı. 1989 yılına kadar Trabzonspor teknik direktörlüğü yapan Şenol Güneş 1989 ve 1992 yılları arasında Boluspor teknik direktörlüğü yaptı.

1992- 1993 yılları arasında İstanbulspor teknik direktörü olan Şenol Güneş 1993- 1997 yıllarında Trabzonspor teknik direktörlüğü görevinde bulundu. Şenol Güneş 1997- 1998 yılında Antalyaspor ve 1998- 1999 yıllarında Sakaryaspor'da teknik direktör oldu. 2000- 2004 yıllarında Türkiye A Milli takımını çalıştıran Şenol Güneş 2005 yılında Trabzonspor'u çalıştırdı. 2007 ile 2009 yılları arasında Seoul'u çalıştıran Güneş 2015 ve 2019 yıllarında Beşiktaş 'ta görev aldı.