Şenol Güneş: Ne gerekiyorsa onu yaptık

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Hollanda karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu. Müthiş zaferi değerlendiren tecrübeli teknik adamın, sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Tüm Türkiye olarak halkımızın sinerjisi ve duasıyla maça çıkan oyuncularımızın gayretiyle güzel bir maç oldu. 2022'ye giden yolda önümüzdeki ilk ve en büyük maçtı. Kazandıktan sonra moral olarak üst seviyeye geldik."

'Alınlarından öpüyorum'

"Sahada ezik oynamadık, oyunun gereği neyse onu yaptık. Tüm oyuncularımı alnından öpüyorum. Zaman zaman pozisyonlar verdik ama kazanmamız çok kıymetli. Rakibin hücuma dönük oyununu mümkün olduğunca tutmaya çalıştık. 4 gol atmak sevindirici. Ama yediğimiz 2 gol de bizim için deneyim olacak."