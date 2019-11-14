Şenol Güneş: Mazeret yok

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca, “Fransa daha iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım, kabul etmek lazım. O maçların koşullarıyla İzlanda maçının koşulları farklıydı. Orada maç oynayıp seyahat etmek farklı. Fransa’yla oynayıp oraya gittik ve düşündüğümüz oyunun altında kaldık. Yarın (bugün) öyle olmayacak. Mazeret üretmiyoruz tabii ki. Kazanarak bitirmek istiyoruz. Kazanamazsak da beraberlik yeterli olacak, rakibe göre de planlama yapacağız ama sonuç ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynamamıza etki etmeyecek bu. Son olarak Cenk sakatlandı. Kaptan Emre ise şu an iyi durumda, başlayıp başlamayacağına sonra karar vereceğim. Orta sahada oynayacak oyuncularımız var, dışarıda kalanlar da var. Dorukhan, Abdülkadir yok, Kenan hasta. Emre’nin sakatlığı var ama iyileşti. Geride kalan ve oynayacak oyuncularımız var, ofansif-defansif oynatacak oyuncularımız var, maça göre seçimlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

‘Son bir adım kaldı’

Çağlar Söyüncü, “Taraftarlarımız, İzlanda maçında bizi yalnız bırakmayacak. Taktik ve zihinsel olarak hazırız. Şenol hoca, geldiği günden beri bize EURO 2020’yi anlattı. Son bir adım kaldı. Defanstaki başarı sadece geri dörtlünün başarısı değil. Takım uyumu mükemmel, bence bu nedenle savunmada başarılıyız. Gary Lineker ile olan fotoğrafa gelince... Arkalı önlü oturuyorduk. Birbirimizi tanımadık. Güvenlik görevlileri fotoğraf çektirince, birbirimizi tanıdık. Aramızda güzel bir diyalog geçti. Benim için unutulmazdı. Ona da teşekkür ederim” dedi.