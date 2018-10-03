Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra ilk kez bir rakibin maçını seyretmek için deplasmana giderken elinde önemli donelerle geldi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinin İsveç Ligi’nde Sundsvall takımı ile oynayıp 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı tribünden takip eden deneyimli hoca, Malmö’nün gen haritasını çıkardı.

YARDIMCILARI ile yaptığı görüşmenin ardından düşüncelerini futbolcularla da paylaştı Şenol Güneş. Malmö’nün oyun disiplininden bir an bile kopmadığının altını çizdi ve ciddiyeti asla elden bırakmamaları gerektiğini belirtti. İstanbul’daki Saprsborg galibiyetinin ardından bu mücadeleyi de kazanmaları halinde çok önemli bir avantaj elde edeceklerine de değinen kurt hoca, şunları söyledi:

‘ÇOK DİRENÇLİLER’

“Gördüğüm kadarıyla Malmö savunması oldukça ağır oyunculardan kurulu. Teknik kapasiteleri de bizimki kadar yüksek değil. Bunlar ilk etapta göze çarpan eksileri. Ancak birçok artı yanları da var. Rakibimiz çok disiplinli. Takım oyunundan asla taviz vermiyorlar.

Yerden hızlı, bol paslı oyunla rakip savunmanın kilidiniz açmaya çalışacağız. İlk golü bulmak da bizim için çok önemli olacak. Rakip skoru dengelemek için üzerimize geldiğinde arkada doğacak boşlukları değerlendirmeliyiz. Şayet öne geçen biz olursak disiplinden kopmamalıyız. Bir saniyelik bocalamada bile dirençli rakibimize karşı zor durumlara düşebiliriz.”