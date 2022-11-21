Yeni sezon öncesi özellikle de Premier Lig'den yaptığı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş , beklentilerin altında kaldı. Eleştirilerin hedefi haline gelen Valerien Ismael ile daha sonra yollar ayrıldı. Takımın başına Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta gözler ara transfer döneminde yapılacak olan hamlelere çevrildi. Deneyimli hoca takıma takviye yapılması gerektiğinin sinyalini vermişti. İşte detaylar...









ONUR BULUT YARIŞI

Kayserispor'un milli sağ beki Onur Bulut, ezeli bir rekabete neden oluyor. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor , 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılarla kontratı sezon sonu bitecek olan Onur için siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde devreye girmesi bekleniyor. Trabzonspor'un ise bonservis bedelini soracağı ve bu duruma göre transfer planlaması yapacağı bildirildi.

MONTERO FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kiralık göndermek istediği Montero; AEK, Antalya ve Alanya'yı geri çevirmişti. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol stoper fikir değiştirdi. 23 yaşındaki futbolcunun ülkesinden teklif alması halinde yarım sezonluğuna gidebileceği belirtildi. Bu sezon Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Montero, sadece 3 maçta görev yaptı.

GHEZZAL'DAN KÖTÜ HABER

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle Beşiktaş'ın bu sezon neredeyse hiç faydalanamadığı Cezayirli yıldızdan kötü haber geldi. Ayak tabanında metatars kemiklerinde ağrılar oluştuğu ve bunun sonucunda sıkıntı çektiği için operasyon geçiren Beşiktaş’ın yıldız isminin yine de 2-3 aylık bir bekleyişin ardından hazır hale gelebileceği vurgulandı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in de en güvendiği isimler arasında yer alan Ghezzal’in dönüşüyle Beşiktaş adeta ara transfer döneminde bir futbolcu kazanmış gibi olacak. Siyah-beyazlı yönetim de Cezayirli futbolcunun iyileşme sürecini sağlık kurulundan yakından takip ediyor.

FABRİ KENDİSİNE TAKIM ARIYOR

Beşiktaş ’ta 2016-18 yılları arasında forma giyen ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan kaleci Fabri, Kara Kartal’ın ardından Fulham’a transfer olmuş, sonrasında da Mallorca’da görev yapmıştı. Şu anda boşta bulunan 34 yaşındaki file bekçisi, kendine kulüp arıyor.

İspanyol basınına konuşan Fabri, “Kendimi fiziksel olarak iyi durumda hissediyorum. Yeni bir kulüp arıyorum. Türkiye ya da İspanya’da bir kulüp bulacağıma inanıyorum. Beni heyecanlandıran şeyler olmalı. Beni Beşiktaş ve Deportivo kadar heyecanlandıran çok az şey var” şeklinde konuştu.









N'KOUDOU'YA SATILABİLİR RAPORU

Devre arasında büyük bir operasyona imza atmayı planlayan idarecilerin, sol kanat hattını takviye etmek için Kevin N’Koudou’yu gözden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edildi. Teknik ekibin de ‘Satılabilir’ raporunu verdiği Kamerunlu oyuncunun Dünya Kupası performansından umutlu olan idareciler, sezon sonunda kontratı bitecek futbolcuyu Katar’daki dev turnuva sonrasında satmayı planlıyor.

ŞENOL GÜNEŞ, ATLETİCO MADRİD'İN YILDIZINI İSTEDİ

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmalarına şimdiden start verildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in stoper takviyesi istemesiyle düğmeye basan siyah-beyazlı kulüp, aradığı futbolcuyu İspanya'da buldu: Felipe…Tam 4 sezondur Atletico Madrid forması giyen ve bu sezon sadece 3 maçta boy gösterebilen Brezilyalı oyuncu için Kartal, maliyet araştırması yapıyor. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki savunmacıyı Beşiktaş, düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı düşünüyor.

FELİPE AYRILMAK İSTİYOR

Takımında fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun da ayrılmak istediği, İspanyol medyasında konuşuluyor. Felipe, Atletico Madrid'e 2019-2020 sezonunda 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu.





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