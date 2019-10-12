Şenol Güneş: Kravatın maçla ne alakası var?

Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk’u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020’ye katılma yolunda büyük bir adım attı. Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa’nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktörümüz Şenol Güneş, "Olağanüstü zor bir dönemden geçiyoruz. Zor ve stresli bir maç oynadık. Kendi sahamızda zorlandığımız bir gerçek. Bütün taraftarları tebrik ediyorum, oyuncularımın alnından öpüyorum. Bu maç hakkında çok analiz yapmak istemiyorum. Maalesef şehitlerimiz var. Şehitlerimize sebep olanlara Allah daha beterini versin. Onların da bu acıyı bir gün tatmasını bekliyoruz. Bundan mutlaka beslenen birileri var. Askerimizin ve milletimizin yanındayız." dedi.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

'Kravatın maçla ne alakası var?'

"Sözlerin teşkil etmediği bir dönemdeyiz. Bir an evvel inşallah bunlar son bulur. Terör kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Bunları besleyenleri terör bir gün bulacaktır. Türkiye'nin en üzüntülü olduğu bir dönemde manasız bir şey konuşuyoruz. Futbola bile girmek istemiyorken başka şeylere giriyoruz. Kravatın maçla ne alakası var? Elbise sponsordan geldi giydim. Haftaya da başka bir elbise giyeceğim."

'Bu maçı unutup, bir an evvel Fransa'ya hazırlanmak istiyoruz'

"Oyundaki eksiklerimizi, oyuncularımızın kazanma arzusu, isteği ve taraftarın olağanüstü desteğiyle üstün geldik. Pozisyonlar az bulduk ama bulduklarımızı değerlendirdik. Müsabaka hakkında çok analiz yapmak istemiyorum. Sonuç olarak istenen şey bu sonuçtu. Yarışın geldiğimiz noktasında bu var. Kaç tane kazandık, kaç tane kaybettik ben buna da bakmıyorum. Bu maçı unutup, bir an evvel Fransa'ya hazırlanmak istiyoruz."

'Bir gün inşallah o kan içinde boğulurlar'

"Futbolun yorumunu yapmadan şehitlerimizden konuşulmasından yanayım. Üzüntümüz sonsuz. Evladımız, kardeşimiz, aileden biri... Üzgünüz. Şehit sayısı fazla. Olmasın. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar ölmesin, öldürülmesin. Bu işleri planlayanların terörü yaşamaları dileğimdir. Irk, dil, din ayrımı yapmadan yaşamaya hazırız. Kendileri evinde rahat yatarken terörü bizim ülkemizde besleyen ve büyütenler, bir gün inşallah o kan içinde boğulurlar."