Şenol Güneş: Kızmasınlar işlerini yapsınlar

EURO 2020 hazırlıklarını Antalya’da sürdüren A Milli Takımımız’da teknik direktör Şenol Güneş, dün burada önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, A Grubu’ndaki rakiplerimiz Galler, İtalya ve İsviçre ile ilgili olarak, “Bizim için gruptaki üç karşılaşma da zor ama en zoru ilk maç. Üç takım arasında İtalya’yı bir kademe daha yukarı koyuyorum. Hedefleri hep çok uzun vadeli düşünüyorum ama buna takılmam, öncelikle merdivenin ilk basamağını düşünürüm. İlk hedefimiz İtalya maçı ve gruptan çıkmak. Üç rakibimiz de güçlü. FIFA sıralamasında hepsi bizden iyi durumda. Biz 29. sıradayız fakat onlarla rekabet edebileceğimizi, onları geçebileceğimizi ve başarmak için her şeyi verebileceğimizi biliyoruz” diye konuştu.

‘Sevdiğim için oynatmadım’

Milli Takım’ın 30 kişilik geniş kadrosunda yer almayan oyuncuların tepkisiyle ilgili de Güneş, “Herkes özgürdür. Kendi iradesi içinde davranışlarından sorumludur. İyi ya da kötü sorgulamam. Hiç olumsuz düşünmem. Herkesin kendi karakterini gösteriyor. Doğru mu, yanlış mı yaptığımı zaman gösterir. Bir şey söylemem, herkes kendine yakışanı yapar. Sitemini yapacağına, işini yapsın daha iyi. Burak’ı bazen oynatmadım, ben onu o zaman kazandım. Almadığım için oyuncular bana kızmasın. Kimseyi sevdiğim için oynatmadım. İşini iyi yaptığı için oynattım. Hep beraber yapacağız. Hazırlık maçlarında futbolcularımızın durumlarını görme fırsatı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

‘Sergen başarılı Emre bir marka’

Şenol Güneş, Süper Lig’de sezonu ise “Beşiktaş’ı şampiyon oldukları için kutluyorum. Sergen Yalçın’ı da başarılı buluyorum. Emre Belözoğlu’nun ise futbol zekası, işine olan sevgisi ve hırsıyla en iyisini yapacağını düşünüyorum. Kendisi de büyük bir marka. Camianın içinden biri. Ligimizde genel anlamda da iyi oyuncular ve hocalar var ancak daha hızlı ve tempolu oynamak durumundayız. Tempomuzun yavaş ve yavan olması futbolun keyfini kaçırıyor” sözleriyle değerlendirdi.

‘Burak Yılmaz’a haksızlık yapıyoruz’