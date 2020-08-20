Şenol Güneş: Kararlar gözden geçirilmeli

Ay-yıldızlı takımın 68 yaşındaki çalıştırıcısı, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Süper Lig’de küme düşmenin kaldırılması, 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanacak olması ve yabancı kuralının ertelenmesiyle ilgili görüşlerini aktaran Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Fikrimi yönetime söyledim. Görüş farklılıkları olabilir. Kararlar gözden geçirilmeli. Yeniden görüşülmesinden ve değerlendirilmesinden yanayım. Türkiye’nin geleceği için adım atılmasını isterim. Ülke futbolunda üretime ihtiyaç var. Üretim olmadığı için tüketimde tartışmamız daha büyük oluyor. Tartışma, ’Senin fikrin benim fikrim’ şeklinde kalıyor. Kavga yapılacak ortamın tartışmasına girmek istemiyorum. Hedefim A Milli Takım’ın yarışmaları. UEFA Uluslar Ligi’nde 6 maçımız var, 2 hazırlık maçı yapacağız. Marttan sonra dünya kupası elemeleri, haziranda ise Avrupa Şampiyonası var. Seneye eylül, ekim ve kasım aylarında Dünya Kupası elemeleri olacak. Hedefimiz Katar’da 2022 Dünya Kupası’nda yarışmak. Tek hedefim bu. Ülke futbolu için milli takım başarısı çok önemli. İşime bakacağım. Üretimin esas olduğunu kabul ediyorum, diğer konuların suni olduğunu düşünüyorum. Yabancı sınırı ve altyapı... Kararların bazılarına katılmasam bile saygı duymak zorundayız."

"Pandemi üzerinden planlama yapıyoruz"

A Milli Takım’ın uzun bir aradan sonra 3 ve 6 Eylül’de UEFA Uluslar Ligi maçları oynayacağını hatırlatan Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Pandemi üzerinden planlama yapıyoruz. Liglerin seyri değişti. Oyuncuların bir kısmının ligleri erken bitti, bir kısmı uzadı, bir kısmı ise oynanmadı. Bildiğimiz ve kadroya yeni almayı düşündüğümüz oyuncularımız var. UEFA’nın toplanma tarihleri var. Bu tarihi nasıl öne çekeriz diye düşünüyoruz. Bazı ülkelerde ligler bizim maçlar sonrası başlayacak. Burada da lig başlamayacak. Devamlı oyuncularla irtibattayız. 31 Mart’ta toplanma durumu var. Test yapmak durumundayız. Biraz daha erken toplanmak için çağrı yaptık. 24 Mart’ı düşündüm. 30 Mart öncesinde kampı toplamak istiyoruz. Hazırlık yapıyoruz bunun için. Pandemi sebebiyle çağırdığımız oyuncuların bulunduğu bazı ülkeler, oyuncuların geri dönüşlerinde 15 günlük karantina istiyorlar. Bunu FIFA ile konuşmak gerekiyor. İtalya’dan oyuncu bize geldi, maç için Sırbistan’a gitti, tekrar İtalya’ya gittiğinde çocuğun şansı kalmıyor. Prosedürlerin düzeltilmesi gerekiyor. Hep bunları konuşuyoruz. Pandemiyle yaşıyor ve pandemiyle hayatı planlıyoruz. Sakatlık geçiren arkadaşlarımızın durumu iyiye gidiyor. Müsabaka dönemini görmek istiyoruz. Zor bir dönem. Avrupa Şampiyonası’nda istediğimiz sonuçları almak istiyoruz."

Milli takımda kadro planlamasıyla ilgili de konuşan Güneş, "Kadroyu toparlayıp durum tespiti yapmak ve hedefleri söylemek için bir arada olmak istiyoruz. Cenk Tosun, ekime kadar bizimle olmayacak. Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’ün durumu iyi. Düzelme var ama maç performanslarını bilmiyoruz. Başka takımlara transfer olacak arkadaşlar var. Şu an kulüpsüz olanlar var. Bunları yakından göreceğiz. Belki genç oyuncuları kadroya alacağız. Eylül ayı farklı geçebilir. İnşallah maçlar devam eder. Bu riski de görüyoruz. Bu soru işareti de var. Biz maçlar oynanacak şekilde hazırlanıyoruz." diye konuştu.

"Seyircinin birinci adam olduğunu anladık"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve futbol dünyasına etkileriyle ilgili de görüşlerini aktaran Şenol Güneş, şu değerlendirmede bulundu:

"Krizlerin en üst noktaya çıktığı dönemi yaşıyoruz. Sağlık her şeyin başında geliyor. İlk 3 aylık dönemde neredeyse evden hiç dışarıya çıkmadım. Son dönemde toplantılar oldu zaman zaman. Bir ay uzaklaştım ve dinlendim. Bana iyi geldi. Toplumdaki sıkıntıları görmek beni üzüyordu. İyi mesafe alınmıştı ama 1 Haziran sonrasında herkesin kendisini kollaması gereken dönemde hatalar yaptık. Sayı giderek yükseliyor. Dünyada da kriz devam ediyor. Müsabakaların olduğu dönemde birkaç maça gittik. Maçın rengi yoktu. Hep 12. adam seyirci derdik ama seyircinin birinci adam olduğunu anladık. Seyircisiz futbolun zevkli olmadığını gördük. Kanuni Sultan Süleyman’ın çok önemli bir sözü vardır: ’Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi; Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.’ Yaşam belli dönem sonra bitecektir. Sevdiklerimizi etkileyen dönem oldu. Sorumluluklarımızın fazla olacağı dönem yaşıyoruz. Hepimizin birlikte düşüneceği bir dönem. Daha çok kendimize bakmamız gerekiyor. Bu savaş hepimizin savaşı. Maçlarda olduğu gibi takım olarak bu savaşta olacağız. Bu, görünmeyen bir düşman. Sabırla ve zamanla yarışıyoruz. Sabır ve zaman en büyük silahımız olacak. İnşallah düzeliriz. Dünya’ya ve Türkiye’ye sağlıklı ve güzel günler getiririz."

AA