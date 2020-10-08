Şenol Güneş: İyi oynadık ama hatalarımız da var





"Kim olursa olsun tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi hem bizim hem de Almanya'daki oyuncular. Seyir zevki yüksek ve bol gollü bir maç oldu. İyi oynadık ama hatalarımız da var. Az maç oynayan oyuncuları görmek istedik. Hem oyuncularımızın genel durumunu gördük, hem takım adına iyi işler yaptık hem de hatalarımızı gördük. Üstüne daha çok şey katacak takımımız var."

"Asıl hedefimiz mart ayındaki Dünya Kupası elemelerine iyi başlamak ama Uluslar Ligi'ndeki maçlarımız da önemli. Bazı oyuncularımız oynamıyor transfer sebebiyle, bazıları az çalıştılar ama bugünleri atlatırsak daha iyi olacağız"

"Almanya'nın top kayıplarının en fazla olduğu yer savunmasından çıkarken. Savunmadan çıkınca hızla atağa gelip iyi sonuçla bitiriyorlar. Kısmen bunu yaptık ve üçüncü bölgede onlara baskı kurduk."

"Bireysel olarak Efecan'dan memnunum. Bizimle beraber olan, takım ruhunu bilen oyuncumuz. Bu adaptasyonu sahaya yansıtan oyuncu da karşılığını alır zaten. Takımda iyi işler yapan da eksiği olan da var. Bunlar normal şeyler, böyle bir süreç geçiriyoruz."

"Rakibin isminin büyüklüğü ne olursa olsun ki iyi oyuncuları var, genç oyuncuları var, birçok ideal kadrodan oyuncuları yok ama hepsi geleceğin oyuncusu, bizim için iyi oldu."