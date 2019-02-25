Şenol Güneş istifa sorularına cevap verdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0'dan 3-3'e gelen Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin ''İstifa etmeyi düşünümüyor musunuz?'' sorusuna ''Başka soru var mı?'' cevabını veren Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

''İlk yarıda oyunun hakimiydik. Hakemin yanlış verdiği birkaç kararla sahamıza gelebildiler. Onun dışında oyunun hakimi bizdik. Pozisyon vermeden goller attık ve pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda normal bir oyun var. Olmayacak goller yedik. Bu gollerin gelişi hakimiyeti Fenerbahçe'ye verdi. Gerçi pozisyon vermedik ama uzaktan yediğimiz golle panik başladı. Savaşarak kazandığımız topları ikinci yarı kolay verdik. İkinci yarıda golleri yememize rağmen iki tane de gol pozisyonu bulduk. Rakibimiz hem fiziksel olarak hem moral olarak diri kaldı. İkinci yarı Fenerbahçe bizden daha iyiydi. Çok rahat kazanacağımız bir maçta 2 puan kaybettik. Fenerbahçe için ne anlam ifade ediyor bilemem. Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi mücadele ediyor. İyi bir kadroları var. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz ama bugün önemli puanlar bıraktık.''