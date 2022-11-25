Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'e Dünya Kupası için verilen aranın ardından çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş de bir basın toplantısı düzenleyerek takımın son durumu ve transfer iddialarıyla alakalı açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in açıklamaları;

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Konuşup tartışmak susmaktan daha iyidir

Şenol Güneş "Konuşup tartışmak susmaktan daha iyidir her zaman. Bu toplantıyı o yüzden yapıyorum. Antalya'ya gittiğimizde de bu toplantıları yapacağız. Oyuncu grubumu onlarla birlikte çalıştıkça daha iyi tanıyorum. 4 tane milli takımda olan oyuncumuz var. En azından grup maçlarında bizimle olmayacaklar. Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncularımıza başarılar diliyorum.

Gruplaşmaya hiçbir şekilde tahammülümüz yok

Yetkilerimiz ve sorumluluklarımız belli. Burada bir aile ortamı oluşturmaya çalıştırıyoruz. Burada iş dışında herkes aynı yetki ve sorumluluklara sahip. Gruplaşmaya hiçbir şekilde tahammülümüz yok ve buna asla izin vermeyeceğiz. Gruplaşma yapmaya çalışan bir kişi bile olsa o kişi burada olmayacaktır. Burada takım olgusunu oluşturmak için bazı kavramları zihinlere iyice yerleştirmek lazım. Başkan bu konuda bize görev verdi. Biz de oyunculara görev vereceğiz."

Kaçmanın kimseye bir yararı yok, üstüne gideceğiz

Burada doğruları yapacağız. Benim keyfim için değil takımın başarısı için oynayacağız. Ama oynadığımız oyundan herkes keyif alacak. Adaletli, özgür, yaratıcı ve disiplinli bir takım havası yaratmak istiyoruz. Takım bazı anlarda kırılganlık yaşadı. Bunu kendi dönemimde de hissettim. Bazı oyuncular sorumluluk almaktan kaçındı. Oysa kaçmanın kimseye bir yararı yok, üstüne gideceğiz ve pes etmeyeceğiz.





Gereksiz yükleme yaparak onları yıpratmak istemiyoruz

Kazanmak veya kaybetmek duygusundan çok işini iyi yapma duygusunu işlemeye çalışıyoruz. Takımda kuvvet olarak bir güç sıkıntısı var. Bunu antrenmanlarda gözlemledim. Kampta bu sorunu gidermeye çalışacağız. İlk defa Dünya Kupası sebebiyle liglere ara verildi. Bu sadece takımlar için değil taraftarlar için de geçerli. Turnuva yaz aylarında olunca başka bir dünya ve hazırlık süreci yapıldı. Böyle bir karar alındıysa uymak zorundayız. Şu an takımımız devre arası gibi bir dönem geçiriyor. Bu yüzden tespitleri iyi yapmak zorundayız. Gereksiz yükleme yaparak onları yıpratmak istemiyoruz. Kuvvet ve dayanıklılık altyapısı oluşturursak güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz.

Brezilya gibi oynamak istiyoruz

Bu arayı hem oyuncularım hem kendim için bir fırsat olarak görüyorum. Her gün antrenmanda konuşuyoruz ve bu ilişkilerimizi iyileştiriyor. Taktik konuda da değişiklik yapacağız ve bunu siz de göreceğiz. Topa sahip olan, takım oyunu oynayan bir takım yaratacağız. Nasıl bir futbol istiyorsun diye sorarsanız size şu cevabı verebilirim: Dünkü Brezilya gibi oynamak istiyoruz.

Onur Bulut'un burada olmasını isterim

Elimizde Rosier gibi oyuncu varken sağ bek almayı normalde düşünmem. Şu anda bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek. Burada olmasını her zaman isterim. Beşiktaş'a ilk geldiğimde defansımız tartışılıyordu fakat şampiyon olduk. Hiçbiri kötü oyuncu değildi. Bugünkü futbolcular da onlardan kötü futbolcular değil. Ondan sonra da çok büyük isimlere sahip oyuncular aldık. Ama oyuncuların isimleri kadar verimleri de önemli. O yüzden bugün takımı %100 eksik görmüyorum. O zaman tartışılan oyunculardan Beşiktaş çok güzel paralar kazandı.

Gomez ile Weghorst aynı oyuncular değil

Gomez ile Weghorst aynı oyuncular değil. Gomez daha hamleliydi ama Weghorst'un da başka özellikleri var. Weghorst, kazanma hırsı olan ve yeteneğini sonuna kadar kullanan bir oyuncu. Mevkileri farklı olsa da Gomez'i karakter açısından sadece Dele Alli ile kıyaslayabiliriz. Gomez'inde şu anki Alli gibi futbol kariyeri dibe vurmuştu. Alli'ye de bu örneği verdim. O bana 1 adım atarsa ona 3 adım atacağım. Bu haliyle tabii ki Dele Alli'yi tartışabiliriz. Ondan faydalanabiliriz. Ancak bu haliyle devam ederse konuşulacak bir şey yok. Gomez'de ilk geldiği zaman tartışılmıştı. Dele Alli'nin şöyle bir avantajı da var: Gomez'e göre daha genç. Çalışmayla çok değişeceğini düşünüyorum.

Güneş'ten Cristiano Ronaldo cevabı

Manchester United'tan ayrılan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yla alakalı gelen soruya Güneş; 'Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız' cevabını verdi.

'Talisca bedavaya gelirse alırım'

'Talisca beğendiğim bir oyuncu, ucuz ya da bedavaya gelirse alırım. Ararız, durumunu sorarız.'