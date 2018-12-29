Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir savunma oyuncusuyla güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, Yeni Malatyaspor’un 25 yaşındaki oyuncusu Sadık Çiftpınar için hareket geçmişti. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcuyla lig bitimi için ön anlaşma yapan Beşiktaş, Sadık için Fenerbahçe’nin de devreye girmesi sonrasında planını Ocak ayına çekmişti. Bu gelişmenin ardından Yeni Malatyaspor’la pazarlıklara başlayan Kara Kartal, futbolcunun da Beşiktaş’ta ısrarcı olması sebebiyle düşük bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmeyi hedefliyor.

İstikrarıyla alkış topluyor

Deneyimli savunmacının, Beşiktaş konusunda bu kadar ısrarcı olmasının sebebine FANATİK ulaştı. Teknik direktör Şenol Güneş’in, ortak dostlar aracılığıyla Sadık’a kendisini takımında görmek istediğini ilettiği ve bundan dolayı çok mutlu olan stoperin de kararını Beşiktaş’tan yana verdiği öğrenildi. 5 sezondur Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık, bu dönemin ilk yarısında kulübünde 17 karşılaşmada görev yapmıştı. İstikrarlı form grafiğiyle alkış toplayan Sadık Çiftpınar, Süper Lig’in son dönemdeki en çok gelişme gösteren stoperleri arasında yer alıyor.

Gökmen Özcan

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