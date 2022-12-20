Şenol Güneş istedi, Beşiktaş harekete geçti!

Şenol Güneş yönetiminde bir kadro değişimine gitmeye hazırlanan Beşiktaş 'ta gündeme gelen isimlerden biri de Ferencvaros'tan Aissa Laidouni'ydi. Bu sezon Macar ekibinde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Laidouni için kulübünden resmi açıklama geldi.

transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Transfer ihtimali düştü

Ferencvaros Başkanı Gabor Kubatov, birçok takımın transfer listesinde yer alan Laidouni için satışa sıcak baktıklarını açıklamıştı. Bu hafta yaptığı açıklamada oyuncunun satılmasına karşı olmadıklarını belirtse de Ferencvaros CEO'su Pal Orosz'un açıklamaları transfer ihtimalini düşürecek cinstendi.

İstedikleri rakamı açıkladılar

Ferencvaros CEO'su Pal Orosz, yaptığı açıklamada oyuncuya yönelik ilgiyi doğruladı. Fakat oyuncu için talep ettikleri bonservis bedeli, oldukça yüksekti: "İlgi var ama henüz somut bir teklif yok. Bu kalitede bir oyuncunun fiyatı elbette yüksek. 10 milyon Euro talep ediyoruz. Prestijli bir kulübe gitmeyi hak ediyor. Büyük bir kulübe transferi bizim için de iyi bir durum çünkü gelecekte buraya gelecek oyuncular üst seviyeye yükelmek adına buranın iyi bir basamak olduğunu düşünebilirler"





Yeni isim gündeme geldi

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’da Laidouni için alınan olumsuza yakın yanıt sonrasında yeni bir isim gündeme geldi. Transfer konusunda ağırlığını savunma hattına veren Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş, orta sahayı güçlendirmek için bir ismi işaret etti.

Bir kez daha Kartal olabilir

Başarılı hocanın, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’den Mohamed Elneny’yi istediği öğrenildi. Ada kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlı yönetim, uygun şartların oluşması halinde Elneny’yi bir kez daha Kartal yapmak istiyor.





Arsenal'de forma yarışını kaybetti

Beşiktaş’ta 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giyen Elneny, 36 maçta 1 gol ve 3 asistle oynamıştı. Siyah-Beyazlı formayla yaptığı çıkış sonrasında Arsenal’de iyi bir dönem geçiren Elneny, sonrasında forma yarışının gerisinde kalmıştı. Son olarak bu sezon Arsenal’de sadece 5 müsabakada forma şansı yakalayan Elneny, alternatif oyuncu konumunda ve artık kadroda düşünülmüyor.

Orhan Yıldırım



