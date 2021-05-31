A Milli Futbol Takımı'nın hocası Şenol Güneş, Gine maçı öncesinde şunları söyledi: "Oyunumuzu gözden geçirdik, neler yapabileceğimizi konuştuk. Keyifli ve agresif bir futbol oynamak istiyoruz. Geçmişimiz ile gurur duyuyoruz. Yarınları yazmak için iyi bir grup olduğunu düşünüyorum. Gine sempatik bir takım. İyi oyuncuları var. Zor maç olacağını düşünüyorum. Bazı isimleri oynatmayacağım, dinlendireceğim. Sakatlığımız yok. Takımın havası da iyi. Tatil havası var ama arada idmanda yapıyoruz."

'Sadece işimizi yapmak istiyoruz'

"Sistem değişiklikleri çok takılacak bir konu değil. Hedefe giden yolda arayışlar var. Azerbaycan maçında 3'lü savunma ile oynamamızın nedeni sahadaki durumu görmek içindi. Hangi sistemin daha faydalı olduğunu görürsek onu kullanacağız. Fransa maçında oynayan orta sahayı kullanacağım mesela Gine karşısında. Londra'yı seviyoruz, inşallah orada oluruz. Sadece işimizi yapmak istiyoruz. Her takım için hem final hem de şampiyonluk şansı var. Güzel futbolu da önemsiyoruz. 'Türkiye'de iyi futbol' oynanıyor desinler."

İrfan Can: Tamamen konsantreyiz

Güneş ile birlikte basın toplantısına katılan İrfan Can Kahveci, "Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Takım olarak iyi zaman geçiriyoruz. EURO 2020'de gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İtalya maçında iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Tam olarak Avrupa Şampiyonası'na konsantre haldeyiz. Kulüp takımlarımızı bir kenara bıraktık" dedi.