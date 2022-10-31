2015-2019 yılları arasında Beşiktaş ’ın başında görev yapan ve bu süreçte 2 şampiyonluk yaşayıp Avrupa’da da önemli başarılar elde eden Şenol Güneş, Valerien Ismael’le yolların ayrılmasının ardından yeniden göreve geldi. Güneş’in göreve gelmesiyle birlikte Beşiktaş taraftarları maçın biletlerine hücum etti ve karşılaşma öncesinde Güneş’i tribünlere davet etti. Maç öncesinde taraftarları selamlamak için sahaya çıkan Güneş, tribünleri tek tek gezerken, taraftarlar Şenol Güneş’e çiçek atarak karşılık verdi. Tecrübeli teknik adam, takımının başında çıktığı ilk maç sonrasında da şunları söyledi: “Galip olmamıza rağmen eksikliklerimiz var.”

‘Suskunluğun farkındayım’

“Tempo arttıkça taraftar coşuyor, onlar coştukça iyi oynuyoruz ama arada bir oyunu kaybedince oluşan suskunluğun farkındayım. Belki 30. dakikada oyuncu değiştirmem gerekiyordu ama bekledim, oyuncuları da tanımam gerekiyor. Kazanılması gereken bir maçı kazandık ama büyütmeye gerek yok çünkü bu maçları kazanmamız lazım. Dünya Kupası arasına kadar mümkün olduğunca oyuncuların hepsini görebilirsek güzel olur. Mevcut oyuncuları geliştirirsek, değiştirmeyiz ancak geliştirmezsek herhalde değiştireceğiz. Ona sonra bakacağız.”

1255 gün sonra!

Beşiktaş’ın başında son maçına 24 Mayıs 2019 tarihinde Kasımpaşa karşısında çıkan Şenol Güneş, bu tarihten tam 1255 gün sonra yeniden Vodafone Park’ta SiyahBeyazlı ekibin hocası olarak sahaya çıktı.

201. maç

Güneş, Beşiktaş kariyerinde 200 resmi maça çıkmıştı. Güneş, ikinci dönemiyle birlikte 201. kez takımının başında yer aldı. Başarılı teknik adam, bu süre içerisinde 118 galibiyet, 46 beraberlik ve 37 yenilgi aldı. Kara Kartal, bu süreçte 405 kez rakip fileleri havalandırdı, 225 gol yedi.