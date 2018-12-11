Şenol Güneş ilk 11’ini arıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yaşanan sakatlıklar nedeniyle ilk 11’i oluşturmakta zorlanıyor.

11 Aralık 2018, Salı 06:22
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Şenol Güneş ilk 11’ini arıyor

Son dönemde üst üste yaşanan sıkıntılar, teknik ekibi bir hayli zora soktu. Perşembe günkü Malmö mücadelesinde sakatlıkları sebebiyle Pepe, Ryan Babel, Caner Erkin ve Roco forma giyemeyecek.

Atiba Hutchinson ve son maçlarda ilk 11’de yer alan forvet Güven Yalçın da UEFA listesinde yer almadıkları için maç kadrosunda yer alamayacak.

Bu yüzden teknik direktör Şenol Güneş ve ekibinin, şimdiden ilk 11’i oluşturmak konusunda çalışmalara başladıkları öğrenildi.

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