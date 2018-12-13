Şenol Güneş: Herhangi bir mazeret bu mağlubiyetin sebebi olmamalı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta Malmö'yü konuk etti. Alacağı 1 puanla son 32 turuna kalacak olan Beşiktaş, ayağına gelen fırsatı değerlendiremedi ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından I Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, önemli yorumlarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"İki maçı da kazanmamız gereken bir rakibe turu verdik. Sadece duran topta etkinlikleri vardı. 2. yarıda hücum ettiğimizde, sayısal üstünlüğümüze rağmen geride pozisyon hataları yaptık."

"Son bölümlerde net pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Dolayısıyla turu da rakibe verdik, onlar için de beklenmeyen bir şeydi."

"Kötü bir sonuç Avrupa'dan elenmek. Mağlup olduğumuz takımların hepsini yenebilecek durumdaydık. Sakin kalıp kazanamadık."

"Artık tek kulvarda yarışacağız, en iyisini yapmak zorundayız."

"Şu anda Avrupa Ligi'nden elendik ve önümüzde bir kulvar var. Pazar günü maçımız var, süremiz kısa. Elimizdeki oyuncuları hazırlayıp maça çıkacağız. Tüm gücümüzle pazar gününü düşünüyoruz."

'Mazeretimiz yok'

"Bugünkü maçın hiçbir sebebi olamaz. Genk maçını kazanıp işi bitirebilirdik. Dış etkenler her zaman vardır ama bugün oyuncularım iyi mücadele etti. Herhangi bir mazeret bu mağlubiyetin sebebi olmamalı."

"Maçı kaybettikten sonra o hata yaptı, bu hata yaptı demekle çözüm bulamayız. Sonuçta onlara görev veren benim, sorumlu da benim."