Şenol Güneş her yerde

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen görevlendirme yazısıyla Türkiye A Milli Takımı’nın başında yer alan ve Arnavutluk ile Moldova maçlarını kazanan teknik direktör Şenol Güneş, dinlenmeden Beşiktaş’ın başına geçti.

Ligde oynanan ve 1-0 kazanılan Göztepe maçından sonra soluğu TFF’nin Riva Tesisleri’nde alan Şenol Güneş, hiç izin yapmadan, Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Milli takım oyuncularının katılımıyla siyah-beyazlıların dünkü antrenmanına çıkan deneyimli teknik adamın, takıma izin vereceği güne kadar izin yapmayacağı belirtildi.

Milli takım galibiyetleriyle tüm ülkeyi sevince boğan Şenol Güneş, bundan sonraki mesaisini, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ne gitmesi için harcayacak. Kartal’ın başarısı için çalışmakla birlikte, yardımcısı Guti Hernandez’i daha fazla öne çıkartarak yeni sezona hazırlayacak olan siyah-beyazlı teknik adam, burada eğitimcilik rolü de üstlenecek.

Teknik direktör Şenol Güneş, antrenörlük ve Guti’yi yetiştirme dışında, yeni gelecek olan teknik heyete katkı sağlaması için kapsamlı bir rapor hazırlayacağı da öğrenildi.

(Milliyet)