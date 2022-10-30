Şenol Güneş: 'Her maça kazanmak için çıkacağız'

Spor Toto Süper Lig 'in 12. haftasında Beşiktaş evinde HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlıyacak.

Karşılaşmanın öncesinde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş maça hazırlıklarını ve siyah-beyazlı ekiple 200. maçına çıkacak olmasını beIN SPORTS mikrofonlarına değerlendirdi.

Taraftarlar tarafından yoğun ilgi gören Şenol Güneş sahada taraftarları selamladığı anlar için, "Benim için biraz zor oldu, nefes nefese geldim, uzun zamandır koşmamıştım. Çok güzel bir ambiyans vardı sahaya çıkınca. Camia için buradayız. Bu güzelliklerin sahaya yansıması lazım. Futbol adına güzel şeyler yapmak istiyoruz." sözlerini söyledi.









Takım ile sadece iki idmana çıktığını belirten tecrübeli teknik adam Ümraniyespor maçı için şu ifadeleri kullandı:

"Büyük takım olarak her maçı kazanmak için çıkacağız. Ümraniyespor çok büyük başarılar elde edip Süper Lig'e yükseldi. Oyun anlamında rakiplerine zorluklar yaşatıyorlar. Sabırla kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz."







