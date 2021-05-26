Şenol Güneş: Hepimizin takımı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'un sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam kadro tercih nedenlerini ve Euro 2020'deki hedeflerini anlattı. 68 yaşındaki teknik adam, "3 hazırlık maçı oynayacağız. Hücumda sıkıntılarımız var. Yeni gelen oyuncularımızı göreceğiz. 4 oyuncumuz fazla. Yenilerden kimi katacağımıza bakacağız. Milli takımda olan tüm oyuncularımızın olumlu davranışı bizi mutlu eder. Ülkemizde şampiyon olan takım Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a Avrupa'da başarılar diliyorum" dedi.

'Ne söylesem boş'

Güneş, "Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası çok önemli. Yeni oyuncularla şimdiki oyuncuları rekabete sokarsak çok büyük iş olur. Lille'i tebrik ederiz. Bize zararı oldu, oyuncularımız geç geldi. Biz gruptan çıkmak istiyoruz. Ama oyunumuzla bunu göstermek durumundayız" diye konuştu. Tecrübeli hoca, Euro 2020 için aday kadroya alınmayan Serdar Dursun, Adem Büyük, Muhammet Demir ve Caner Erkin hakkında açıklama yaptı. Güneş, "Bugün ne söylesem boş. Ozan Kabak'ın sakatlığı devam ediyor. Dorukhan'da ezik var. Abdülkadir henüz temposunu bulamadı. Kerem var, Rıdvan yeni geldi. Düşünebileceğin oyuncu var ama randıman vermeyebilir."

'Hangisini alırsınız?'

"Caner'i seviyorum ama hücum yönüyle başarılı. Hücum ve savunmaya bakınca Rıdvan'ın daha iyi olacağını düşündüm. Serdar, Kenan'dan daha çok gol attı. Okan, Bursaspor'dayken 2 defa gol kralı oldu. Milli takım oyuncusu olmak önemli. Kimi çıkarmam lazım? Burak'ı çıkarmam lazım, Enes'i çıkarmam lazım. Enes son maçlarda iyi oynadı. Gol atmadığı için eleştirildi. Hangisini alırsınız? Aklımda Adem de Serdar da Muhammet Demir de var. Bu takım hepimizin takımı. Bazı kulüpler bize tepki gösterdi oyuncusunu milli takıma almadığımız için. Sonra oyuncu kadroya alınmadı. Burak'la, Enes'le, Kenan'la turnuvayı götürebiliriz" ifadelerini kullandı.



