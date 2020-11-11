Şenol Güneş: Hedef hepsini kazanmak

Şenol Güneş, önümüzdeki üç karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

‘Çağlar’ın oynaması zor’

“Maç öncesi sabah (dün) Atamız için bir saygı duruşunda bulunduk. Gösterdiği yoldan ülkemiz için gitmeye devam edeceğiz. Unutmayacağız. Ülkeyi temsilen güzel şeyler sunmak istiyoruz. İlk olarak Hırvatistan’la, daha sonra Uluslar Ligi oynayacağız. Hırvatlar iyi oyuncuları olan güçlü bir takım. Rusya ve Macaristan’ı ise gruptaki durumumuz açısından yenmemiz gerek. Çağlar’ın oynaması zor, Cenk Tosun değerlendirilebilir. Bazı sıkıntıları olan oyuncularımız var. Kenan Karaman’da da var.”

‘Duvarı aşmamız gerekiyor’

“Daha yukarılara çıkmak için büyük takımlarla oynamak gerek. Hem kazanmak hem de oyuncularımızın güçlerini görmesini, belli bir seviye atlamasını istiyoruz. Oyuncularımızın en iyisini yapmasını istiyoruz. 2011’deki kadrodan sadece Burak ve Caner var. Kadro değişti. Her maçı kazanmak istiyoruz. FIFA sıralamasında avantaj yakalamak önemli. Uluslar Ligi’ni kazanmayı tabii ki tercih ederim ve bazı değişiklikler olacaktır. Duvarı aşmamız gerekiyor. 3 maç da önemli.”

‘Vedat ve Sörloth süre alamıyor!’

“Hırvatistan’a karşı kalede Uğurcan’la başlayıp, Altay’a şans vermek istiyorum. Tüm oyuncuları takip etmeye, bir ekol yaratmaya çalışıyoruz. Ülke futbolunda sonuçlara bağlı hoca kellesi almak yerine, daha uzun vadeli planlara önem vermek gerek. Şu an Burak, Lille'de goller atıyor. Bilgilendirme olarak söylüyorum; Lazio’ya giden Vedat Muriç ve Leipzig’e transfer olan Sörloth’u beğeniyorum. Ancak gittikleri takımlarda bırakın gol atmayı, süre alamıyorlar. Demek ki Türkiye'de futbol oynanıyor” dedi.