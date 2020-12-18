Şenol Güneş hayalini açıkladı!

A Milli Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Marka ve Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Güneş, " Her takımla oynayabileceğimizi biliyoruz. İyi çalışıyoruz, çalışacağız. Dünya Kupası Elemeleri'nde birincilik hedefimiz var." dedi.

Şenol Güneş konuşmalarında şunları kaydetti:

"Her takımla oynayabileceğimizi biliyoruz. İyi çalışıyoruz, çalışacağız. Dünya Kupası Elemeleri'nde birincilik hedefimiz var. Türkiye'de futbolda daha iyisini yapacak durumdayız. Geçmişe göre daha iyi durumdayız.

Başarıya giden yolda bazen başarısız sonuçlar olabilir, ayağımız takılabilir. Yarış daha yeni başlıyor. Hep beraber iyi çalışacağız.Gruplarda Hollanda ve Norveç'in üstünde olacağımızı düşünüyoruz. Birincilik hedefimiz var çünkü birinci olan takım direkt gidiyor.

Birçok oyuncumuz Avrupa'da oynuyor ama sürekli oynaması gerekiyor. Bana göre hala istenilen yere gelmediler. Vazgeçilmez oyuncu olmaları gerekiyor. Bu işi yapıyorlarsa en iyisini yapabilmeliler. Biz de buna destek olacağız.

Hepimizin hayatında enteresan hikayeler vardır. Futbol benim için, sokak arasında bir hobiyken zamanla mesleğe dönüştü. Biz futbola başladığımızda, işi gücü olmayanların sahip olduğu bir meslek diye anılıyordu. Bugün, özellikle İngiltere'de futbol ciddi bir dönem yaşıyor, bu da Avrupa'ya ve bize yansıyor. Bizden beklenen sonuçlar; Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabilmek. Biz burada aile ortamı oluşturmak istiyoruz, onu da oluşturduğumuzu düşünüyoruz. 'Bizim Çocuklar' diyoruz ki bu da marka ifadesidir. Benim hayalim ülkemin takımını Avrupa Şampiyonası'nda başarılı kılmak ve Dünya Kupası'na katılmak"